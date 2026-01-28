Wiosna nadejdzie, ale nie tak szybko - najpierw trzeba przeczekać duże mrozy

Meteorolodzy i specjaliści pogodowi prognozują, że koniec stycznia oraz początek lutego stać będzie pod znakiem fali mrozów, które przetoczą się przez cały kraj. Mowa o sytuacji, w której średnia dobowa temperatura spadnie do okolic -11 stopni Celsjusza i będzie to odczuwalne na terenach Suwałk oraz Białegostoku.

Reklama

Oznacza to, że temperatury spadające grubo poniżej -20 stopni będą pewnym standardem i choć mowa tutaj głównie o wschodniej części kraju, to na zachodzie na próżno będzie szukać dodatnich temperatur. Tam średnio ma ona się utrzymywać na poziomie od -3 do -6 st. C.

Nadchodzi pogodowe tąpnięcie. Wyż znad Rosji uderzy w Polskę. Kiedy chwyci mróz?
Nadchodzi pogodowe tąpnięcie. Wyż znad Rosji uderzy w Polskę. Kiedy chwyci mróz?

Zobacz również

Takie mrozy mają utrzymywać się przez cały pierwszy tydzień lutego, aby potem z tygodnia na tydzień sukcesywnie odpuszczać. Nadal jednak trudno to będzie nazwać "odwilżą", bo temperatury oscylować będą w granicach -6 lub -5 st. C. Najcieplej będzie w okolicach Szczecina oraz Zielonej Góry, gdzie średnia temperatura utrzymywać się będzie w granicach -1 st. C.

Pierwsze oznaki wiosny jeszcze w lutym

Oczekiwanego zelżenia możemy spodziewać się dopiero pod koniec przyszłego miesiąca i zaczną się w zachodniej części kraju. Średnia temperatura w okolicach 1 st. C odczuwalna będzie w pasie od Szczecina aż po Wrocław. W centrum mowa o temperaturach w okolicach 0 st. C, na wschodzie nadal będą lekkie przymrozki ze średnią temperaturą w okolicy -2 st. C.

Długoterminowe prognozy wskazują, że oczekiwana odwilż i pojawienie się dodatnich temperatur przyjdzie wraz z początkiem marca. Pierwszy tydzień tego miesiąca ma stać pod znakiem praktycznie samych dodatnich temperatur (poza rejonami górskimi i północnym wschodem). Dodatnie temperatury mają utrzymywać się przez praktycznie cały tydzień, dobitnie dając odczuć, że "idzie wiosna".

Czeka nas największe uderzenie mrozu tej zimy. Polacy masowo wykupują ten sprzęt
Czeka nas największe uderzenie mrozu tej zimy. Polacy masowo wykupują ten sprzęt

Zobacz również
Reklama

Na to trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo - jak już to zostało ustalone - najpierw czeka nas solidny uścisk zimy, który trzymać będzie w garści przez praktycznie cały luty. Zanim więc zaczniemy się cieszyć z pierwszej odwilży, trzeba będzie przetrwać to, co czeka nas już niebawem.