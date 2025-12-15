Prognoza pogody na nadchodzący tydzień - ciepło i bez deszczu

Nadchodzący tydzień w Polsce będzie zdominowany przez wpływ potężnych układów wysokiego ciśnienia, które ustabilizują się na wschód i południowy wschód od kraju. Ten wyżowy stan atmosfery skutecznie zablokuje nadejście frontów deszczowych i jednocześnie zapewni napływ wyjątkowo ciepłych mas powietrza jak na grudzień.

Oznacza to, że na razie prawdziwa zima nie nadejdzie. Temperatury będą wysokie, jak na tę porę roku, sięgając nawet 10 stopni C. Na przeważającym obszarze kraju opady są niemal nieprzewidywane od poniedziałku do niedzieli. Słońce powinno dość często przebijać się przez chmury. Jedyna szansa na jakikolwiek deszcz, może pojawić w weekend, ale nawet wtedy będą słabe, przelotne i lokalne.

Warunki wyżowe, połączone z duża wilgotnością i brakiem silnego wiatru, będą sprzyjać tworzeniu się gęstych mgieł i niskich chmur. Będą one znacznie ograniczać widoczność, czasami poniżej 300 metrów, a miejscami mogą nawet zamarzać.

Polska pozostanie pod wpływem ciepła i wyżu

Przez cały nadchodzący tydzień pogoda w Polsce będzie kształtowana przez antycyklony. Rozlokowane na wschód i południowy wschód od kraju, systemy te:

Blokują nadejście deszczowych frontów atmosferycznych

nadejście deszczowych frontów atmosferycznych Ściągają wyjątkowo ciepłe masy powietrza, nietypowa dla grudnia

Od poniedziałku do niedzieli opadów deszczu prawie w ogóle się nie przewiduje. Nawet jeśli w weekend gdzieś się pojawi deszcz, będzie on bardzo słaby (do 5mm), przelotowy i charakterze lokalnym. Początek tygodnia przyniesie popołudniem temperatury w zakresie od 2-7 st. C. Od środy zrobi się jeszcze cieplej, zwłaszcza w centrum, na południu i na zachodzie, gdzie termometry mogą wskazać nawet 10 st. C.

Chłodniej będzie na północy, północnym zachodzie i nad morzem, gdzie temperatura utrzyma się na poziomie 2-4 st.C. W weekend temperatura nieznacznie spadnie - o 1 st. C- do 2 st.C.

Utrudnienia i jedyne zimowe akcenty

Połączenie wyżowej pogody, dużej wilgotności i słabego wiatru będzie sprzyjać tworzeniu się gęstych mgieł i zamgleń. Mgły te miejscami mogą zamarzać i ograniczać widoczność poniżej 100 metrów, utrudniając np. ruch na lotniskach, Najwięcej mgieł spodziewanych jest na północy, wschodzie i południu, zwłaszcza w obniżeniach terenu.

Jedynym elementem przypominającym o zimie będą nocne spadki temperatur. Lokalnie mogą wystąpić przymrozki do -3 st.C/ -1 st.C, obejmujące większość kraju poza Wybrzeżem i krańcami.