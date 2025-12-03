Prognoza pogody dla biegaczy na środę

Przed nami ciąg dalszy typowo jesiennej pogody. Spodziewamy się pochmurnych dni, częstych mgieł i zamgleń, a także opadów deszczu lub mżawki. Niebezpiecznym zjawiskiem będą miejscowe opady marznące prowadzące do gołoledzi oraz szadź tworząca się w nocy na skutek mgieł.

Reklama

Jak podaje IMGW, słońca można oczekiwać jedynie na południu w regionach wyżej położonych. Temperatury w dzień utrzymają się powyżej zera. Duże spadki minimalnych temperatur wystąpią tylko na południu, gdzie pojawią się rozpogodzenia. W środę niemal wszędzie dominować będzie duże zachmurzenie, z wyjątkiem południowego wschodu i południa. Wystąpią tam gęste mgły (widzialność do 200 m), co nie jest idealną informacją dla biegaczy. Temperatury osiągną od 2°C do 5°C. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, wiejący z południowego wschodu.

Jaka jest idealna pogoda dla biegacza?

Choć biegacze mają różne preferencje, to podstawowe czynniki atmosferyczne - takie jak poziom wilgotności, prędkość wiatru, opady i temperatura - bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i wyzwanie związane z treningiem. Mogą one znacząco spowalniać lub powodować dyskomfort. Idealna temperatura do biegania mieści się w zakresie od 7 do 15°C. Poza tym przedziałem, organizm musi pracować ciężej, co zwiększa odczuwalny wysiłek.

Reklama

Ważne Ze względu na bezpieczeństwo, bezwzględnie unikaj biegania podczas burz oraz gdy nawierzchnia jest oblodzona. Pamiętaj o intensywnym nawadnianiu, zwłaszcza w upale i wilgoci. Niezależnie od pogody, zawsze stosuj filtry UV i ubrania chroniące przed słońcem.

Jak się ubrać do biegania przy 2°C?

Przy około 2°C najlepiej ubrać się warstwowo, unikając bawełny. Dzięki temu utrzymasz ciepło, a jednocześnie nie przegrzejesz się podczas biegu.

Warstwy odzieży

1. Warstwa podstawowa

Koszulka termoaktywna z długim rękawem

Materiał odprowadzający wilgoć od skóry

2. Warstwa środkowa

Bluza biegowa lub lekki polar

Odpowiada za dodatkowe ocieplenie

3. Warstwa zewnętrzna

Kurtka przeciwwiatrowa i oddychająca

Chroni przed wiatrem i ewentualnymi opadami

Dodatki

Głowa i szyja: Czapka biegowa, Komin termoaktywny (można naciągnąć na nos i usta)

Dłonie

Rękawiczki, najlepiej termoaktywne

Nogi

Długie legginsy lub spodnie do biegania z szybkoschnącego materiału

Stopy

Skarpety termoaktywne

Dodatkowe wskazówki