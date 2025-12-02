Intensywny atak zimy i zagrożenia na północy Europy

Modele pogodowe wskazują, że w szczytowej fazie tych śnieżyc tempo przyrostu pokrywy śnieżnej może wynosić od 2 do 5 m/h. Połączenie tego szybkiego przyrostu śniegu z silnym wiatrem doprowadzi do zawiei i zamieci śnieżnych, co znacznie ograniczy widzialność, obniżając ją do 100-500 metrów i spowoduje poważne utrudnienia w ruchu drogowym na terenie Fennoskandii.

Reklama

Problemy komunikacyjne

Warunki te będą przyczyną licznych problemów komunikacyjnych, w tym lokalnego zasypywania dróg, szczególnie na odcinkach pod górę. Ponadto, w rejonach, gdzie już zalega znacząca warstwa śniegu, dodatkowe opady wraz z porywistym wiatrem mogą prowadzić do powstawania miejscowych zasp.

Długoterminowe prognozy pogody dla Skandynawii

Podsumowując, region ten czeka potężny atak zimy, potwierdzony przez wiodące modele pogodowe, które prognozują opady śniegu w Skandynawii przez cały grudzień, a także częste utrzymywanie się chłodnych mas powietrza, skutkujących całodobowym, a nawet dwucyfrowym mrozem. Przewidywany zasięg i wysokość pokrywy śnieżnej, według niemieckiego modelu ICON, ma objąć do 4 grudnia 2025 roku Europę Północną oraz częściowo Europę Środkową i Wschodnią.

Pogoda dla Polski w grudniu

W Polsce, w pierwszej dekadzie grudnia, na nizinach nie są prognozowane duże szanse na nadejście zimy termicznej, a temperatury często będą wyższe od normy. Wyraźny będzie wpływ wyżu, który jednak o tej porze roku nie zawsze przyniesie pogodną aurę; może za to sprzyjać powstawaniu opadów marznących, mgieł oraz niskich chmur typu stratus. Dominacja pogody wyżowej jest pewna i nic nie wskazuje na to, by w pierwszej dekadzie nowego miesiąca zima termiczna dotarła na niziny. Większa dynamika warunków pogodowych jest widoczna w prognozach na drugą i trzecią dekadę grudnia, jednak na bardziej precyzyjne przewidywania jest jeszcze za wcześnie, a informacje na ten temat będą podawane na bieżąco.