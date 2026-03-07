Aura w Polsce w sobotę, 7 marca

Sobota, 7 marca przyniesie w Polsce przeważnie słoneczną i pogodną aurę, zdominowaną przez niewielkie zachmurzenie lub bezchmurne niebo na większości terytorium kraju. Jedynie w regionach północno-zachodnich w ciągu dnia prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia do poziomu umiarkowanego, a miejscami nawet dużego. Wczesnym rankiem lokalnie mogą występować zanikające mgły, które ograniczą widzialność do przedziału 300-400 metrów, powodując w obszarze ich występowania całkowite zachmurzenie.

Temperatury maksymalne i warunki wietrzne w ciągu dnia

Napływające do Polski powietrze zapewni przyjemne, wiosenne wartości na termometrach. W północnych oraz północno-wschodnich regionach kraju temperatury wskażą wartości od 10 do 12 stopni Celsjusza. W pasie centralnym należy spodziewać się około 13-14 stopni Celsjusza, natomiast najcieplej będzie na południu oraz południowym zachodzie, gdzie słupki rtęci pokażą od 15 do 16 stopni Celsjusza. W całym kraju wiatr będzie słaby i przeważnie zmienny, z niewielką dominacją kierunków południowych, co sprzyjać będzie odczuciu łagodnej pogody.

Prognoza na noc oraz szczegółowy rozkład temperatur w miastach

W nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana w rozkładzie zachmurzenia, które wzrośnie do poziomu umiarkowanego i dużego w części zachodniej oraz północnej Polski. Na pozostałym obszarze kraju niebo pozostanie w przeważającej mierze bezchmurne. W kotlinach sudeckich lokalnie mogą ponownie pojawić się mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Temperatura w nocy spadnie w okolice -3 stopni Celsjusza na wschodzie i południu, do około 3 stopni Celsjusza nad samym morzem. Najchłodniej będzie w kotlinach karpackich, gdzie możliwe są spadki temperatury nawet do -6 stopni Celsjusza. Wiatr nocą pozostanie słaby, wiejąc z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich. Wartości temperatury w poszczególnych miastach przedstawiają się następująco: w Białymstoku 12 stopni, Bydgoszczy 14 stopni, Gdańsku 13 stopni, Gorzowie Wielkopolskim 16 stopni, Katowicach 16 stopni, Kielcach 15 stopni, Koszalinie 14 stopni, Krakowie 15 stopni, Lublinie 13 stopni, Łodzi 14 stopni, Olsztynie 13 stopni, Opolu 17 stopni, Poznaniu 15 stopni, Rzeszowie 14 stopni, Suwałkach 11 stopni, Szczecinie 14 stopni, Toruniu 14 stopni, Warszawie 13 stopni, Wrocławiu 16 stopni oraz w Zielonej Górze 16 stopni Celsjusza.