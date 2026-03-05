Zmiana pogody już od 6 marca

Obecnie w większości regionów Europy panuje wyjątkowo łagodna aura. Jest nie tylko ciepło, ale również słonecznie. To efekt rozległych wyżów barycznych, które zdominowały dolne warstwy atmosfery nad kontynentem.

Sytuacja zacznie się jednak zmieniać już w piątek 6 marca. Jak informuje portal Twojapogoda.pl do Europy zacznie spływać bardzo zimne powietrze pochodzące znad Arktyki. W wielu miejscach ochłodzeniu mogą towarzyszyć opady śniegu oraz marznącego deszczu, który może powodować oblodzenie dróg i chodników.

Arktyczne zimno uderzy z dwóch kierunków

Jak wskazują prognozy modeli meteorologicznych GFS oraz ECMWF, zimne powietrze napłynie do Europy z dwóch stron.

Pierwsza fala mroźnego powietrza obejmie wschodnią część kontynentu. Strumień arktycznego chłodu spłynie nad Rosję i dalej w kierunku północno-zachodniej Azji. W północnych regionach Rosji temperatury mogą spaść nawet o około 30 stopni poniżej normy dla marca. W niektórych miejscach w nocy i o poranku temperatura może spadać poniżej -35°C.

Druga fala zimna nad zachodnią Europą

Drugi strumień zimnego powietrza ma dotrzeć nad zachodnią Europę. Ochłodzenie obejmie obszar od Islandii, przez Wyspy Brytyjskie, aż po Półwysep Iberyjski.

Najbardziej odczują je mieszkańcy Hiszpanii i Portugalii, gdzie przed nadejściem chłodu mogą pojawić się intensywne burze z ulewnymi opadami. Synoptycy nie wykluczają lokalnych powodzi oraz osunięć ziemi.

W górach prognozowane są silne śnieżyce, które mogą utrudniać komunikację i czasowo odcinać od świata wyżej położone miejscowości.

Polska pomiędzy strefami chłodu

Jak podaje portal TwojaPogoda.pl, Polska oraz znaczna część Europy Środkowej znajdą się pomiędzy tymi dwiema strefami chłodu. W naszym regionie nadal dominować będą wyże baryczne, które przyniosą sporo słońca i stosunkowo wysokie temperatury. W ciągu dnia termometry mogą pokazywać nawet 15–20°C w cieniu.

Taka wiosenna aura ma utrzymać się co najmniej do około 14 marca. Jedynym zimowym akcentem mogą być lokalne przymrozki w nocy i o poranku, jednak nie powinny być one silne.

Jak podkreślają meteorolodzy, sytuacja pogodowa w marcu jest bardzo dynamiczna i ciepła wiosna może jeszcze ustąpić miejsca chłodniejszym epizodom.