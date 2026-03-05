Wiosenny przełom. Termometry wskażą nawet 20 stopni

Początek meteorologicznej wiosny rozpieszcza nas temperaturami znacznie odbiegającymi od normy wieloletniej. Według najnowszych modeli pogodowych, to dopiero początek dużego ocieplenia. W najbliższych dniach Polska znajdzie się w zasięgu cyrkulacji, która wpompuje do nas masy zwrotnikowego powietrza.

Reklama

Gdzie będzie najcieplej? Najwyższe wartości odnotujemy na południu i zachodzie kraju.

Prognozowane temperatury: Lokalne stacje meteo mogą wskazać od 15 do nawet 20 stopni Celsjusza.

Przyroda przyspiesza: Tak wysokie temperatury sprawią, że wegetacja ruszy pełną parą, a pierwsze oznaki wiosny zobaczymy niemal w całym kraju.

Uwaga na "niżowe monstrum". Możliwe silne wichury i deszcz

Mimo optymistycznych wieści o cieple, marzec nie zapomina o swoim przysłowiowym charakterze ("w marcu jak w garncu"). Synoptycy bacznie obserwują gwałtowne układy niskiego ciśnienia formujące się nad Atlantykiem. Istnieje ryzyko, że nad Europę nadciągnie głęboki niż, nazywany przez niektórych "niżowym monstrum". Taki układ może przynieść:

Gwałtowne skoki ciśnienia, wpływające na samopoczucie meteoropatów.

Silny wiatr, przekraczający w porywach 70-90 km/h.

Intensywne opady deszczu, które mogą lokalnie powodować podtopienia.

Prognoza na Wielkanoc 2026. Czy święta będą słoneczne?

To pytanie zadaje sobie obecnie większość Polaków. Choć do świąt zostało jeszcze trochę czasu, obecne perturbacje w atmosferze sugerują, że Wielkanoc może być kapryśna. Obecnie modele wskazują na scenariusz "pogodowej przeplatanki". Zamiast stabilnego wyżu, możemy spodziewać się przemieszczających się frontów atmosferycznych. Oznacza to, że obok chwil ze słońcem, musimy być przygotowani na przelotne opady i większe zachmurzenie. Szanse na białe święta są obecnie znikome, ale marcowe ocieplenie może zostać przerwane przez krótkotrwałe, nocne przymrozki. Warto wiedzieć, że marzec 2026 zapowiada się jako jeden z najcieplejszych w ostatnich latach, jednak to właśnie duża różnica temperatur między południem a północą kontynentu rodzi ryzyko gwałtownych zjawisk pogodowych.