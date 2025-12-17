W Oslo padł rekord ciepła

Poprzedni rekord został pobity zaledwie dobę wcześniej, gdy temperatura minimalna wyniosła 6,9 st. C.

Wcześniej najwyższa nocna temperatura w grudniu w Oslo wynosiła 6,7 st. i została odnotowana 10 lat temu. Instytut Meteorologiczny prowadzi pomiary temperatury w tym mieście nieprzerwanie od 1937 roku.

Nigdy wcześniej pogoda nie była tak łagodna o tej porze roku - podkreślił klimatolog Jostein Mamen.

Ogłoszono alerty w Norwegii

Wyjątkowo łagodna pogoda utrzymuje się również w innych częściach Norwegii. Na południu i zachodzie kraju ogłoszono pomarańczowy alert powodziowy. W Sokndal, niedaleko Stavanger na południowym wybrzeżu, powołano sztab kryzysowy, a władze zaapelowały do rodziców, by dzieci zostały w domach.

Według meteorologów w południowej części Norwegii nadal będzie ciepło, a szans na śnieg w okresie świątecznym w Oslo praktycznie nie ma.