Portal Warszawa.naszemiasto.pl przygotował prognozę pogody na cały tydzień w Warszawie. Jaka czeka pogoda mieszkańców stolicy? Meteorolodzy sprawdzili, czego można się spodziewać w najbliższym tygodniu.

Pogoda w Warszawie: poniedziałek, 15.12

Temperatura w Warszawie wyniesie 5°C. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu 0°C. W poniedziałek nie powinno padać, ale możemy spodziewać się podmuchów wiatru o prędkości do 9 km/h.Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Prognoza pogody: wtorek, 16.12

Temperatura we wtorek wyniesie 3°C w cieniu. W nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do 1°C.

We wtorek też nie powinno padać, a wiatr powieje z prędkością do 7 km/h.

Prognoza pogody na: środa, 17.12

Tego dnia słupki rtęci powinny pokazać 6°C. W nocy temperatura będzie wynosić 2°C. Jak twierdzą meteorolodzy w środę nie powinno padać. Dodatkowo możemy spodziewać się podmuchów wiatru o maksymalnej prędkości do 9 km/h.

Prognoza pogody: czwartek, 18.12 - Będzie zmiana

W czwartek temperatura będzie wynosić 6°C. W nocy może wynosić koło 2°C.

Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Warszawy, w czwartek jest szansa na pojawienie się opadów. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm.

Prognoza pogody: piątek, 19.12

Temperatura w Warszawie wyniesie 5°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z piątku na sobotę temperatura może wynieść tyle, co w czwartek czyli 2°C.

W prognozach pogody na piątek przekazano, że tego dnia nie będzie padał deszcz. Wiatr, powieje z prędkością do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 2°C.