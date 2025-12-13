5 grudnia o 17:00 na trasy stacji Skolnity w Wiśle wyjechali pierwsi w tym sezonie narciarze. Tegoroczny listopad w wielu zakątkach polskich gór był bardzo zimowy i pozwolił dobrze przygotować się do startu sezonu.

Sezon narciarski w Polsce ruszył

Inauguracja sezonu narciarskiego zbiegła się w czasie z otwarciem nowej Wieży widokowej w Wiśle. 2 grudnia weszli na nią pierwsi zwiedzający, a do ich grona mogą dołączyć narciarze.

Ze szczytu rozpościera się piękny widok nie tylko na Wisłę, ale również na całe Beskidy i Śląsk Cieszyński. Po szusach na stoku zapraszamy więc na Wieżę. Myślę, że dla wielu osób wizyta na Wieży widokowej będzie równie interesująca, jak jazda na trasach – mówi Karolina Hanik, koordynatorka marketingu stacji Skolnity w Wiśle i dyrektor ds. komunikacji Grupy Pingwina.

Godziny otwarcia tras narciarskich

Poniedziałek–piątek: 17:00–21:00

Weekend: 8:00–21:00 (z przerwą na ratrakowanie w godzinach 15:00–17:00)

Wcześniej sezon wystartował w trzech innych ośrodkach: Kasinie, Słotwiny Arenie oraz Czarnym Groniu.

Jaka pogoda czeka na narciarzy?

Synoptycy przewidują słoneczną pogodę z możliwym małym zachmurzeniem. Temperatura odczuwalna od rana będzie wynosiła od 4 do 5 stopni. Popołudniu będzie się utrzymywać w granicach 5 stopniu. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wyniesie 5 proc. W niedzielę temperatura nie zmieni się i termometry pokażą 5°C w ciągu dnia. Jednak tego dnia można spodziewać się przelotnego deszczu. Meteorolodzy nie zapowiadają opadów śniegu.

Niestety teraz temperatura jest znów na plusie. Czekamy, aż spadnie do ok 0, aby zacząć zaśnieżać stoki. Śniegu jest niewiele. Ale trwają już przygotowania do sezonu, zarówno na stokach, w karczmach i hotelach - mówi Małgorzata Markiewicz, właścicielka pensjonatu "Willa pod jemiołą" w Wiśle.

Narciarze wybierający się na stoki w Wiśle chyba będą musieli poczekać na białe szaleństwo. Ale jak przypomina Pani Markiewicz, prognozy są obiecujące i na święta Bożego Narodzenia synoptycy zapowiadali duże opady białego puchu.

Na razie pomimo braku śniegu w regionie warunki na stokach narciarskich są dobre. Dzięki pracy armatek śnieżnych, na stokach panują dobre warunki i narciarze mogą śmigać po sztucznej pokrywie.