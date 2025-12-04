Zbliżający się czwartek, 4 grudnia 2025 roku, nie zapowiada się słonecznie dla większości regionów kraju. Uczniowie powinni przygotować się na typowo jesienną, wilgotną i chłodną pogodę, z kluczowym elementem utrudniającym poruszanie się - gęstymi mgłami. Tylko mieszkańcy południowej i południowo-wschodniej Polski mogą liczyć na odrobinę słońca.

Warunki atmosferyczne: mgła i opady

Na przeważającej części Polski utrzyma się pochmurna i miejscami mglista pogoda. Zjawiskiem, na które należy szczególnie uważać, są silne zamglenia i mgły, które drastycznie ograniczą widzialność – miejscami do około 500 metrów. Co istotne, rano i wieczorem, gdy uczniowie idą do szkoły i wracają z niej, mgły mogą być jeszcze gęstsze, redukując widoczność nawet do 100 metrów. Lokalnie, zwłaszcza na północy i w centrum, mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mżawki. Wyjątek stanowi południe i południowy wschód kraju, gdzie można spodziewać się większych przejaśnień i okresowych rozpogodzeń. W rejonach podgórskich Sudetów istnieje ryzyko wystąpienia deszczu ze śniegiem.

Reklama

Temperatura i wiatr

Reklama

Temperatury w czwartek będą utrzymywały się w niskim, jesiennym zakresie. Termometry wskażą od 2 do 3 stopni Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich, około 5 stopni Celsjusza w centrum kraju, do najwyższych wartości 7-9 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby, wiejący z kierunków południowych i południowo-wschodnich. Umiarkowany wiatr odczuwalny będzie jedynie na wybrzeżu. Chwilami porywisty wiatr wystąpi na Przedgórzu Sudeckim, a w samych Sudetach porywy mogą osiągać prędkość nawet do 70 km/h.

Jak się ubrać w czwartek? Porady dotyczące ubioru dla uczniów

Biorąc pod uwagę niskie temperatury i dużą wilgotność powietrza (mgła, mżawka), kluczowy jest ciepły i warstwowy ubiór oraz bezpieczeństwo na drodze.

Ubranie ciepłe i warstwowe: Zaleca się założenie ciepłej, najlepiej wodoodpornej kurtki oraz swetra lub bluzy pod spód. Taki system warstwowy pozwoli dostosować się do warunków w cieplejszych pomieszczeniach.

Ochrona przed wilgocią i zimnem: Obowiązkowe są czapka, szalik/komin i rękawiczki, szczególnie w chłodniejszych rejonach. Należy wybrać ciepłe i nieprzemakalne obuwie.

Bezpieczeństwo na drodze: Ze względu na ekstremalnie ograniczoną widzialność (do 100 m rano!), uczniowie poruszający się pieszo lub na rowerze powinni koniecznie mieć na sobie, lub na plecaku elementy odblaskowe. To jest najważniejsza wskazówka na ten mglisty dzień.

Prognoza na noc

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie pozostanie duże lub całkowite, choć na południu nadal możliwe są przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 3 stopni Celsjusza, a jedynie na Podhalu spadnie do około -2 stopni Celsjusza. Noc również przyniesie gęste mgły i słabe opady deszczu lub mżawki.