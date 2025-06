W środę na wschodzie Polski będzie pogodnie, natomiast na całym obszarze północno-zachodnim zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Synoptycy zapowiadają także silne burze.

Silne burze i intensywne opady deszczu. Groźna pogoda nad Polską. Są alerty

Opady deszczu wyniosą w niektórych miejscach od 30 mm do 35 mm. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnymi burzami dla północno-zachodniej części kraju. Podczas burz spodziewany jest gwałtowny wiatr - od 90 km/h do 100 km/h.

"Najbardziej intensywnych zjawisk spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, aż po zachodnią część Mazur" - poinformowała synoptyk Grażyna Dąbrowska. Dla tych województw RCB wydało alerty.

W środę temperatura wyniesie od 20 st. C na półwyspie Helskim do 28 st. C na południu i południowym-zachodzie kraju.

Burze nie odpuszczą. Kolejne uderzenie w nocy. Polska w alertach IMGW

W nocy ze środy na czwartek burze mogą pojawić się w centrum Polski. Opady wyniosą od 30 do 35 mm. Porywisty wiatr się utrzyma się do około 100 km/h, jednak na obszarze Dolnego Śląska lokalnie może wiać z prędkością do 110 km/h. Większe porywy wiatru wystąpią także nad morzem oraz na zachodzie kraju. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Wybrzeżu do 19 st. C na krańcach południowo-wschodnich.

W czwartek będzie burzowo i pochmurnie. Przelotne opady deszczu wystąpią w całym kraju. Opady wyniosą od 15 do 25 mm. Temperatura od 17 st. C do 19 st. C na Wybrzeżu, 21 st. C w rejonach Pomorza, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.

W nocy z czwartku na piątek burze w południowo-wschodniej części kraju i na Pomorzu. Natomiast na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Opady wyniosą od 10 mm na Pomorzu, do 35 mm w Małopolsce, Górnym Śląsku, ziemi świętokrzyskiej. Wiatr podczas burz będzie wiać z prędkością do 80 km/h.