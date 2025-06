IMGW. Długoterminowa prognoza pogody

IMGW przedstawia eksperymentalną długoterminową prognozę temperatury i opadu na nadchodzące miesiące, od lipca do października 2025 roku. Zgodnie z najnowszymi danymi, Polskę czeka lato z temperaturami powyżej normy i stabilnymi opadami, a także jesień, która rozpocznie się ciepło, by zakończyć się w normie termicznej.

Reklama

Prognoza ta, oparta na danych z lat 1991-2020, dostarcza istotnych informacji dla planowania aktywności zarówno w b, jak i w pierwszych miesiącach jesieni. Ogólny obraz wskazuje na przewagę temperatur powyżej normy oraz opadów w zakresie normy wieloletniej.

Lipiec 2025: Gorące otwarcie wakacji

Lipiec, tradycyjnie jeden z najcieplejszych miesięcy w roku, w 2025 roku ma być jeszcze gorętszy. Na przeważającym obszarze Polski średnia miesięczna temperatura powietrza będzie się prawdopodobnie kształtować powyżej normy wieloletniej. Oznacza to, że możemy spodziewać się cieplejszych dni i nocy niż zazwyczaj. Jedynie na wybrzeżu Bałtyku możliwe są temperatury w zakresie normy, co może być zachętą dla tych, którzy poszukują ukojenia od upałów. Jeśli chodzi o opady, miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej utrzyma się w zakresie normy wieloletniej, co sugeruje, że nie powinniśmy spodziewać się ani suszy, ani nadmiernych ulew, choć lokalne burze zawsze są możliwe.

Sierpień 2025: Kontynuacja trendu cieplejszego lata

Reklama

Trend z lipca ma być kontynuowany również w sierpniu. Średnia miesięczna temperatura powietrza na większości obszaru kraju również będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Podobnie jak w lipcu, wybrzeże może być wyjątkiem, gdzie temperatury mogą pozostać w zakresie normy. Suma opadów atmosferycznych w sierpniu również powinna mieścić się w zakresie normy, co oznacza, że miesiąc ten prawdopodobnie będzie charakteryzował się typowymi dla siebie warunkami pogodowymi pod względem wilgotności.

Wrzesień 2025: Ciepłe pożegnanie z latem

Rozpoczęcie jesieni zapowiada się bardzo łagodnie. We wrześniu 2025 roku średnia miesięczna temperatura powietrza na terenie całego kraju najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy cenią sobie ciepłą i słoneczną pogodę na początku jesieni. Jeśli chodzi o opady, miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej, co sugeruje, że wrzesień będzie stabilny pod względem opadowym, umożliwiając cieszenie się złotą polską jesienią.

Październik 2025: Zwiększone opady na zachodzie

W październiku trend zmienia się, i w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. To oznacza, że po kilku miesiącach z temperaturami powyżej normy, październik przyniesie pogodę zgodną ze statystyczną średnią dla tego miesiąca. W kwestii opadów, na przeważającym obszarze kraju miesięczna suma opadów atmosferycznych również powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej. Jednakże, na zachodzie kraju oraz w Wielkopolsce możliwa jest suma opadów powyżej normy, co może wskazywać na bardziej wilgotny charakter pogody w tych regionach.