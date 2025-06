Nad zachodnią Europę nadciąga wyż Xara, dotrze on także do Polski. Od czwartku 12 czerwca do niedzieli 15 czerwca synoptycy zapowiadają piękną pogodę. Na terenie całego kraju będzie dominować słońce i temperatura od 17 stopni Celsjusza do nawet 31 stopni na zachodzie kraju.

Bardzo ciepło ma być w weekend. Nieco więcej chmur spodziewane jest na wschodzie, możliwe niewielkie opady deszczu. Natomiast po weekendzie ponownie zachmurzenie będzie większe, pojawiają się opady deszczu i burze z ulewami.

Prognoza IMGW na najbliższe dni

Jak podaje IMGW, od czwartku prognozowane jest postępujące od zachodu ocieplenie, a weekend ma być, za sprawą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, bardzo ciepły, natomiast na zachodzie kraju upalny.

Czwartek 12 czerwca będzie słoneczny i coraz cieplejszy. Temperatura maksymalna od 16-19 st. C na wybrzeżu i północnym wschodzie, około 21 st. C w centrum i na południowym wschodzie, do 23-25 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północny i północno-zachodni, od zachodu kraju skręcający na północno-wschodni i wschodni.

Prognoza IMGW na weekend

W piątek ma być słonecznie i sucho. Temperatura maksymalna od 19-22 st. C na wschodzie i wybrzeżu do 25-28 st. C na zachodzie. W sobotę również pogodnie i słonecznie oraz bez opadów. Na zachodzie kraju upalnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-23 st. C miejscami na wschodzie i wybrzeżu, około 26 st. C w centrum, do 30-32 st. C na zachodzie.

W niedzielę ma być nadal pogodnie i sucho. Poza wybrzeżem będzie gorąco, a na zachodzie kraju upalnie. Temperatura maksymalna od 24-27 st. C na wschodzie do 30-33 st. C na zachodzie; chłodniej miejscami na wybrzeżu, od 17 st. C do 21 st. C.