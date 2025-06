Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed możliwymi burzami z bardzo silnym wiatrem i deszczem. Będzie on obowiązywał w sobotę, a także w nocy z soboty na niedzielę na terenie całego kraju. RCB dodatkowo ostrzega, by przygotować się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę rano pilne ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przed burzami, które mają przetoczyć się przez Polskę. Prognozy są niepokojące – przewidywane są bardzo silne opady deszczu, grad oraz porywy wiatru osiągające nawet do 100 km/h. IMGW podkreśla, że sytuacja pogodowa jest dynamiczna i skomplikowana, co może skutkować podniesieniem stopnia zagrożenia na jeszcze wyższy.

Dwa stopnie zagrożenia. Co oznaczają?

IMGW, wydając ostrzeżenia, posługuje się dwoma stopniami zagrożenia, które precyzują skalę potencjalnych konsekwencji zjawisk pogodowych:

Ostrzeżenie I stopnia : przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Instytut zaleca w takich przypadkach zachowanie szczególnej ostrożności i bieżące śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

: przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Instytut zaleca w takich przypadkach zachowanie szczególnej ostrożności i bieżące śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Ostrzeżenie II stopnia: sygnalizuje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować duże straty materialne oraz stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. W przypadku tego stopnia zagrożenia zalecane są jeszcze większa rozwaga i podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Gdzie i kiedy uderzą burze? Szczegóły

Burzowe zagrożenie obejmie praktycznie całą Polskę, jednak intensywność zjawisk będzie się różnić w zależności od regionu.

Ostrzeżenia I Stopnia: Kiedy? Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać najwcześniej od godziny 14:00 w sobotę i potrwają najdłużej do godziny 2:00 w niedzielę.

Gdzie? Dotyczą one województw:

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego.

Ponadto, ostrzeżenia I stopnia obejmą:

północną część województwa mazowieckiego,

północną część województwa łódzkiego,

zachód województwa opolskiego,

południe Podkarpacia.

Co przewiduje IMGW? Na tych obszarach prognozowane są silne opady deszczu, gdzie może spaść od 20 mm do 30 mm wody. Burzom będą towarzyszyły porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwe są także opady gradu.

Ostrzeżenia II Stopnia

Kiedy? Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać najwcześniej od godziny 12:00 w sobotę i zakończą się najpóźniej o godzinie 2:00 następnego dnia (w niedzielę).

Gdzie? Ostrzeżenia II stopnia obejmą:

województwo pomorskie,

województwo zachodniopomorskie,

województwo lubelskie,

województwo świętokrzyskie,

województwo małopolskie.

Dodatkowo, zagrożone będą:

południowa część województwa mazowieckiego,

południowa część województwa łódzkiego,

południowa część województwa podlaskiego,

wschodnia część województwa opolskiego,

północ Podkarpacia.

Co przewiduje IMGW?

Na obszarach objętych ostrzeżeniem II stopnia przewidywane są bardzo silne opady deszczu, gdzie może spaść do 50 mm wody. Burzom będą towarzyszyły porywy wiatru do 100 km/h oraz lokalne, duże opady gradu. To w tych regionach należy spodziewać się najbardziej intensywnych i potencjalnie najbardziej niszczycielskich zjawisk.

Jak przygotować się na burze? Zalecenia IMGW

W związku z prognozowanymi burzami i ich potencjalnymi skutkami, warto zastosować się do zaleceń IMGW oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa: