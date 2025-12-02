Co przyniesie wtorek, 2 grudnia 2025?

Wtorek, 2 grudnia 2025, rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia w całej Polsce, co oznacza, że słońce będzie schowane. Jedynie mieszkańcy południowych regionów mogą liczyć na sporadyczne przejaśnienia. Rano i przed południem należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ w wielu miejscach prognozowane są mgły, które będą znacznie ograniczać widzialność, nawet do około dwustu metrów. Na południu kraju możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatury w ciągu dnia będą niskie: na większości obszaru termometry wskażą zaledwie od 2 do 4 stopni Celsjusza. Cieplej, bo około 6 stopni Celsjusza, będzie tylko na północnym zachodzie i miejscami na południu. Wiatr będzie słaby.

Jak się ubrać do szkoły we wtorek?

Ponieważ cały dzień będzie zimny, pochmurny i miejscami bardzo wilgotny z powodu mgieł, najważniejsze jest ciepłe ubranie "na cebulkę".

Warstwy to podstawa: Załóżcie kilka warstw odzieży, na przykład podkoszulek, bluzkę z długim rękawem, a na wierzch sweter lub polar . Dzięki temu możecie zdjąć jedną warstwę, jeśli w szkole będzie za ciepło.

. Dzięki temu możecie zdjąć jedną warstwę, jeśli w szkole będzie za ciepło. Kurtka: Konieczna jest ciepła kurtka zimowa, najlepiej nieprzemakalna , która ochroni przed wilgocią z mgieł i ewentualną mżawką.

, która ochroni przed wilgocią z mgieł i ewentualną mżawką. Ochrona głowy i dłoni: Nie zapomnijcie o czapce, szaliku oraz rękawiczkach . Rano, w niskich temperaturach i dużej wilgoci, łatwo o wyziębienie.

. Rano, w niskich temperaturach i dużej wilgoci, łatwo o wyziębienie. Obuwie: Na stopy załóżcie ciepłe i nieprzemakalne buty, ponieważ na drogach i chodnikach będzie wilgotno, a miejscami może być ślisko z powodu marznącej mgły.

Ostrzeżenie na powrót do domu i noc

Wieczorem i w nocy warunki staną się jeszcze trudniejsze i niebezpieczne. Utrzyma się duże zachmurzenie, a w wielu miejscach pojawią się gęste mgły. Ważne jest, że mgły te mogą być marznące i prowadzić do osadzania się szadzi oraz gołoledzi (bardzo śliskiego lodu) szczególnie na południu kraju, gdzie możliwe są mżawki powodujące gołoledź. Temperatury w nocy spadną do około -1 do 3 stopni Celsjusza, ale na południu będzie jeszcze chłodniej, z mrozem do -3 stopni Celsjusza, a w rejonie Podhala nawet do -7 stopni Celsjusza. Należy zachować wyjątkową ostrożność po zmroku.