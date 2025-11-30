Pogoda w niedzielę (30.11.)

Końcówka tygodnia zapowiada się pochmurnie, z przewagą całkowitego zachmurzenia, a przejaśniać się będzie jedynie w centrum i na zachodzie kraju. Większe rozpogodzenia będą możliwe tylko na południu. W ciągu dnia spodziewane są również opady deszczu i mżawki. Zarówno na południu, jak i na wschodzie Polski, o poranku mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność nawet do 100 metrów. Pod wieczór mgły wrócą, szczególnie na południu, chociaż widoczność będzie nieco lepsza, wynosząc do 600 metrów. W ciągu dnia będzie pochmurnie z zamgleniami. Nad ranem na północnym wschodzie kraju pojawią się opady marznącego deszczu, a na południu nadal będą utrzymywać się mgły.

Temperatura maksymalna w niedzielę

Temperatura maksymalna wyniesie: Od -1 do 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum. Od 4 do 6 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Wiatr, wiejący z południowego wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Wiatr będzie wiał z południa z siłą niewielką lub umiarkowaną. Noc również będzie pochmurna, z całkowitym i dużym zachmurzeniem, a większe przejaśnienia możliwe są jedynie na południu. Dodatkowo w całym kraju prognozowane są słabe opady deszczu lub mżawki. Opady te mogą zacząć zamarzać, zwłaszcza w pasie od Sudetów, przez Wielkopolskę, po Kujawy i Pomorze, co oznacza możliwe wystąpienie gołoledzi. Wysoko w górach z kolei możliwe będą słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Noc na wschodzie, w centrum oraz na południu przyniesie marznące mgły, a wraz z nimi szadź. Termometry w nocy wskażą od -3 stopni Celsjusza na południu, do nawet 4 stopni na wschodzie i nad morzem, natomiast na terenach podgórskich temperatury mogą spaść nawet 8 stopni poniżej zera.

Biomet i wilgotność powietrza w niedzielę, 30 listopada 2025

Wilgotność powietrza wszędzie będzie na dość wysokim poziomie, a najwyższa, powyżej 90 proc., będzie w centrum i na północnym wschodzie. W związku z tym, w całej Polsce warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.