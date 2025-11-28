Prognoza mrozu w Europie: Analiza ogólna i aktualny biegun zimna

Na kontynencie europejskim obserwuje się wtargnięcie zimnego powietrza z północy w kierunku centrum i na południe, co w ostatnich dniach skutkuje lokalnymi spadkami temperatury, najsilniejszymi w rejonach z rozpogodzeniami. Mimo to, biegunem zimna pozostają północne krańce Europy, czego dowodem są ostatnie pomiary z 29 listopada 2025 roku ze Szwecji, gdzie w Pajala zanotowano -24,8 stopni Celsjusza, a w Ylinenjarvi -24,3 stopni Celsjusza. Regiony te utrzymają się w objęciach intensywnej fali chłodu przez dłuższy czas, z perspektywą jej przedłużenia na kolejne tygodnie.

Reklama

Intensywny mróz w Skandynawii: prognozy na koniec listopada

Najnowsze prognozy, bazujące szczególnie na modelach pogodowych ICON i ECMWF (stan na 30 listopada 2025), wskazują, że tęgi mróz utrzyma się na północy kontynentu, zwłaszcza w Skandynawii. Na obszarze rozciągającym się od południowo-zachodniej i północnej Norwegii, przez północną Szwecję i Finlandię, temperatury w nadchodzącym tygodniu będą systematycznie spadać, osiągając w wielu regionach -26 stopni Celsjusza do -15 stopni Celsjusza. Lokalnie, zwłaszcza przy gruncie i po silnym wypromieniowaniu ciepła (radiacji) w zagłębieniach terenu i kotlinach, mróz może być jeszcze większy. Ponieważ ujemne temperatury będą utrzymywać się przez całą dobę, oznacza to utrwalenie się termicznej zimy.

Ekstremalne ochłodzenie: anomalia temperatury na początku grudnia

Reklama

Nasilenie mrozu w północnej Skandynawii jest oczekiwane szczególnie na początku grudnia (prognoza z 1 grudnia 2025). W tym okresie, po przejściu niżów niosących śnieg, napłynie kolejna porcja zimnego powietrza arktycznego, osiadająca pod wpływem wyżu. O wyjątkowej sile tego ochłodzenia świadczy przewidywana minimalna anomalia temperatury (do 2 grudnia 2025), która w tych regionach ma być miejscami o 8 do 13 stopni Celsjusza poniżej normy. Czyni to, że to zjawisko nie tylko silnym, ale wręcz ekstremalnym, jak na tę porę roku.

Przejściowe nasilenie mrozu w Polsce: koniec listopada 2025

W Polsce, w związku z wpływem wyżu i lokalnymi rozpogodzeniami, mróz przejściowo nasili się w najbliższych dniach, głównie między 28 a 29 listopada. W tym czasie minimalne temperatury nocą i nad ranem spadną w wielu regionach do około -18 stopni Celsjusza do -4 stopni Celsjusza (wliczając pomiary przy gruncie). Największe ochłodzenie prognozowane jest na obszarze ciągnącym się od południowej Małopolski, przez południe Górnego Śląska i Opolszczyzny, aż po południowe rejony Dolnego Śląska. Tam, w naturalnych zagłębieniach terenu i kotlinach, powstaną najlepsze warunki do zastoisk chłodu i znacznych spadków temperatury.