Prognoza pogody na piątek, 28 listopada 2025

Koniec listopada przynosi ze sobą typowo zimową aurę, z temperaturami oscylującymi wokół zera i dużym zachmurzeniem. Zanim wyruszycie do szkoły, sprawdźcie, gdzie spodziewane są przejaśnienia, a gdzie może poprószyć śnieg, aby jak najlepiej przygotować się na warunki panujące na zewnątrz. Piątek, 28 listopada 2025 roku, upłynie pod znakiem dominującego zachmurzenia. Krótkie momenty przejaśnień przewidywane są w centrum i na północnym wschodzie, a największych szans na rozpogodzenia można spodziewać się na południowym zachodzie oraz w rejonach górskich. Jeśli chodzi o opady, będą one lokalne: na Pomorzu Zachodnim prognozowany jest słaby deszcz, natomiast na krańcach wschodnich mogą wystąpić zanikające opady śniegu lub mżawki.

Jaka temperatura w piątek? Czy będzie wiało?

Temperatury w dzień będą niskie, wahając się od około -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, w części centrum i na terenach podgórskich, przez 0 do 1 stopnia Celsjusza w większości kraju, aż do 5 stopni Celsjusza na zachodzie i 6 stopni Celsjusza nad morzem. Wiatr będzie głównie słaby do umiarkowanego, z kierunków południowych, a na północy może być chwilami porywisty.

Jak się ubrać w piątek?

Ze względu na niskie temperatury, które w większości kraju będą bliskie lub poniżej zera (od -2 do 6 stopni Celsjusza), kluczowe jest ubranie warstwowe. Powinniście zacząć od pierwszej warstwy, czyli bielizny termoaktywnej lub koszulki z długim rękawem, aby utrzymać ciepło blisko ciała. Na to należy założyć drugą warstwę, na przykład sweter, bluzę lub polar, która zapewni dodatkową izolację. Niezbędna jest ciepła kurtka zimowa, chroniąca przed wiatrem i ewentualnym deszczem lub mżawką. Obowiązkowe są długie spodnie. Bardzo ważne jest też zabezpieczenie głowy, rąk i szyi, dlatego uczniowie powinni zabrać czapkę, rękawiczki i szalik lub komin, szczególnie w chłodniejszych rejonach i tam, gdzie wiatr będzie porywisty. Na nogi załóżcie ciepłe, zakryte i wodoodporne obuwie, które ochroni przed chłodem i wilgocią. Uczniowie z Pomorza Zachodniego powinni być przygotowani na deszcz i zabrać parasol lub kurtkę przeciwdeszczową.