Pogoda dla uczniów na wtorek, 4 listopada 2025

Atlantycki niż wciąż dba o to, by do Polski docierały cieplejsze masy powietrza. Uczniowie mogą liczyć na temperatury znacznie powyżej normy, ale powinni pamiętać o porannych mgłach i odpowiednim ubiorze "na cebulkę", aby uniknąć przemarznięcia, a następnie przegrzania w ciągu dnia. W godzinach, gdy udajecie się do szkoły, warunki będą zmienne. W większości kraju dominować będzie umiarkowane i duże zachmurzenie, jednak uczniowie w południowej części Polski mogą liczyć na więcej słonecznych przejaśnień. Warto zachować czujność na drodze do szkoły, ponieważ w centrum i na południu rano mogą pojawić się gęste mgły, które drastycznie ograniczają widzialność (nawet do 200 metrów). W kwestii opadów dzień będzie łaskawy: jedynie na krańcach południowo-wschodnich może spaść niewielki, miejscowy deszcz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, więc nie powinien sprawiać kłopotów.

Temperatury we wtorek. Na wschodzie chłodniej, na zachodzie cieplej

Wtorek będzie ciepły. Termometry wskażą maksymalnie od 8 do 10 stopni Celsjusza w regionach wschodnich, a na zachodzie można spodziewać się nawet 12-14 stopni Celsjusza. To oznacza, że nie ma potrzeby wyciągania najgrubszych zimowych kurtek. Pamiętajcie jednak, że w rejonach podgórskich Karpat będzie nieco chłodniej, bo około 8 stopni Celsjusza.

Pogoda we wtorek. Uwaga na mgły i przymrozki w nocy

Jeśli wracacie do domu późnym popołudniem lub wieczorem po zajęciach dodatkowych, musicie być przygotowani na spadek temperatury. W nocy niebo będzie na ogół mało lub umiarkowanie zachmurzone. Noc znów przyniesie ryzyko mgieł na wschodzie, w centrum oraz miejscami na południowym wschodzie. Minimalne temperatury spadną do około 2-3 stopni Celsjusza na południu i w centrum, a najcieplej będzie na zachodzie i nad morzem (około 7 stopni Celsjusza). Uczniowie z terenów górskich (kotliny karpackie) muszą uważać na przymrozki – tam temperatura może spaść nawet do -1 stopnia Celsjusza.

Jak się ubrać? Poradnik ubioru: Ubiór "Na cebulkę"

Ponieważ we wtorek, 4 listopada 2025, w ciągu dnia różnica temperatur między porankiem a południem może być znaczna, kluczowe jest ubranie się warstwowo.