Święta z mrozem, a potem atak zimy

Przełom nastąpi w czasie świąt, gdy nad Polskę zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego. W większości regionów pojawi się całodobowy mróz, a zimowa aura zacznie się stopniowo umacniać. Choć wyż baryczny przyniesie w wielu miejscach pogodę suchą i słoneczną, na południu kraju sytuacja może być zupełnie inna.

Według prognoz w Wigilię w górach bardzo prawdopodobne są niewielkie opady śniegu, które mogą być zapowiedzią znacznie poważniejszych zjawisk w kolejnych dniach.

W artykule poniżej wyjaśniamy dlaczego śnieg przed świętami nie dotrze do Polski i gdzie w Europie będą śnieżyce.

Po świętach śnieg w wielu regionach

Po Bożym Narodzeniu zachmurzenie zacznie szybko rosnąć, a w dużej części kraju pojawią się opady śniegu. W wielu rejonach spadnie od 1 do 5 cm śniegu, jednak lokalne opady mogą być wyraźnie silniejsze. Taka zimowa aura utrzyma się aż do Sylwestra i Nowego Roku.

Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na południu i południowym wschodzie kraju. Jak wskazuje TwojaPogoda.pl, jeśli zrealizuje się najbardziej dynamiczny scenariusz, w noc sylwestrową mogą tam przejść potężne śnieżyce, zdolne do sparaliżowania ruchu drogowego i kolejowego.

Zaraz po Nowym Roku wróci mróz do Polski. W ciągu dnia będzie umiarkowany, jednak nocami i o porankach wartości na termometrach spadną do -10 stopni, a lokalnie nawet do -15 stopni. Więcej w artykule poniżej.

Sylwester pod znakiem śnieżnego chaosu i paraliżu

Intensywne opady śniegu, silne zawieje i szybko pogarszające się warunki na drogach mogą sprawić, że końcówka roku będzie wyjątkowo trudna dla kierowców i podróżnych. Synoptycy podkreślają, że sytuacja będzie dynamiczna i wymagać będzie stałego śledzenia komunikatów pogodowych.