Według prognoz, znajdujemy się pod panowaniem wyżów barycznych znad rejonu Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego. Napływają do nas antycyklony zlokalizowane na południe i wschód od naszego kraju.

Prognoza pogody na piątek 19 grudnia

Dzięki dobrym warunkom pogodowym, czyli niewielkiego wiatru i bezchmurnego nieba powierzchnia ziemi i powietrze, będą się ogrzewać i temperatura będzie coraz wyższa.

W niektórych rejonach termometry pokażą dzisiaj nawet powyżej 10 stopni. Jednak, jak zauważa serwis TwojaPogoda, mimo wysokiej temperatury, będzie pochmurno a na rozpogodzenia możemy liczyć tylko na Pomorzu i Podkarpaciu.

I to właśnie dzisiaj przyjemna słoneczna pogoda obejmą niemal całą Polskę, Niebo będzie bezchmurne i błękitne.

Bezchmurne niebo i dwucyfrowe ciepło - gdzie najcieplej?

Jak wskazuje portal, temperatura wzrośnie do rzadko spotykanych o tej porze roku. W większości kraju będzie wynosić od 5 do 7 stopni, a na południu powyżej 7 stopni. Najcieplej według prognoz będzie na Śląsku i w Małopolsce, nawet do 10-12 stopni w cieniu. Jedynym utrudnieniem może być wiatr, który przybierze na sile w regionach zachodnich i północnych i w górach. Dobrą wiadomością jest fakt, że to będzie wiatr suchy i ciepły, który tez będzie podnosił temperaturę.