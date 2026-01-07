Czy niedługo nadejdzie koniec zimy? Synoptycy mówią o nagłym ociepleniu

Na razie czeka nas fala mrozów, jakich nie było od 13 lat - jak czytamy na portalu twojapogoda.pl. Arktyczne powietrze wisi nad Polską i najmroźniej będzie pod koniec tygodnia. Temperatura może spaść do -15/-20 stopni.

Zmiana pogody nadchodzi. Kiedy?

Jak wskazują prognozy pogody, większe zmiany w pogodzie rozpoczną się z przebudową cyrkulacji atmosferycznej z arktycznej na polarno-morską. Jak czytamy w serwisie, ocieplenie przewidywane jest na około 15 stycznia Co ważne zmiany mogą być trwałe i mogą trwać do końca miesiąca.

Cieplejsza aura będzie przychodzić stopniowo. Ale plusowe temperatury obejmą cały kraj.

Na termometrach zobaczymy od 1 do 5 stopni w ciągu dnia, a nawet koło 10 stopni. Takie wartości zobaczą na termometrach mieszkańcy zachodnich regionów i na południu kraju.