W nocy temperatury spadną do -20°C - to zagrożenie życia

Do połowy przyszłego tygodnia temperatura miejscami w Polsce może spadać nawet poniżej -20°C, a na terenach górzystych nawet do -35°C - donosi portal Twojapogoda.pl.

Reklama

Przy tak niskich temperaturach wychłodzenie organizmu może nastąpić szybko i niezauważalnie nawet kilka godzin spędzonych na mrozie może skończyć się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. To moment, w którym zwykła obojętność może kosztować czyjeś życie.

Służby i organizacje pomocowe apelują, aby reagować jeśli widzimy osobę przebywającą na mrozie, na ławce, w domkach i altankach w ogródkach działkowych lub na klatkach schodowych, nie należy przechodzić obojętnie. Jeden telefon - 986 - straż miejska, lub 112 - numer alarmowy jeśli sytuacja wygląda na bezpośrednie zagrożenie życia - może uratować życie w czasie silnych mrozów. Zima w takiej odsłonie nie jest tylko uciążliwa, bywa też śmiertelnie niebezpieczna.

-20°C nocami w dużej części kraju

Reklama

Około 8-10 stycznia zaczną słabnąć opady śniegu, jednak to nie oznacza, że sytuacja się poprawi. Prognozowane rozpogodzenia przy napływie arktycznego powietrza oznaczają bardzo silny mróz. W nocy z wtorku na środę oraz kolejnych nocy temperatury mogą spaść do -20°C, a lokalnie zwłaszcza w kotlinach górskich, nawet w okolice -35°C.

Nie tylko w nocy będzie mróz. Również w ciągu dnia utrzymają się ujemne temperatury - na wschodzie i południu od -10 do -15°C , na zachodzie od -5 do -10°C.

Żółte alerty IMGW - lista województw objętych ostrzeżeniem

IMGW wydał żółte ostrzeżenia przed silnym mrozem dla 7 województw. Alerty obowiązują:

w południowych powiatach woj. dolnośląskiego ,

, w województwie łódzkim,

mazowieckim , z wyłączeniem części południowej i wschodniej,

, z wyłączeniem części południowej i wschodniej, we wschodniej części województwa wielkopolskiego ,

, w województwie warmińsko mazurskim , poza północno zachodnimi powiatami

, poza północno zachodnimi powiatami w województwie kujawsko-pomorskim z pominięciem północy regionu

z pominięciem północy regionu w województwach i środkowych powiatach województwa podlaskiego.

W wielu miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Białymstoku obowiązują już ostrzeżenia przed niebezpiecznie niską temperaturą.

Więcej o pogodzie do 12 stycznia w artykule poniżej.

Policja apeluje o ostrożność

W związku z prognozowanymi warunkami. Policja i służby drogowe apelują o szczególną ostrożność. W tych najbliższych dniach nie będziemy też obojętni na osoby samotne i bezdomne. Jeśli widzimy kogoś narażonego na wychłodzenie reagujmy. To nie tylko uciążliwa pogoda, ale realne zagrożenie życia i zdrowia.