Przygotowania do szkoły a pogoda

Wtorek, 9 grudnia 2025 roku, przyniesie do Polski typowo wietrzną i deszczową pogodę. Zmiana aury wymaga od uczniów i ich rodziców odpowiedniego przygotowania. Bez ciepłej i wodoodpornej odzieży poranek i powrót ze szkoły mogą być bardzo nieprzyjemne. W związku z zapowiadanym silnym wiatrem i lokalnymi opadami deszczu, kluczowe jest nie tylko sprawdzenie, ile stopni Celsjusza wskażą termometry, ale także dobranie akcesoriów chroniących przed wychłodzeniem.

Prognoza pogody na wtorek 9 grudnia. Dominuje zachmurzenie i opady

Wtorkowy dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia w niemal całej Polsce. Największego deszczu należy spodziewać się w centralnej i północno-wschodniej Polsce, gdzie opady mogą być umiarkowane. Lokalnie spadnie tam nawet do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Uczniowie z południa mogą liczyć na krótkie przejaśnienia, jednak parasol i tak będzie niezbędny, gdyż przelotny deszcz jest możliwy nawet tam.

Temperatury w dzień - chłodno i wietrznie

Choć temperatury nie będą mroźne, odczuwalny chłód spotęguje silny wiatr. Termometry wskażą:

Najniższe temperatury (7 stopni Celsjusza): Podhale i Podlasie.

Średnie temperatury (około 10 stopni Celsjusza): Centralna Polska, w tym Warszawa i Łódź.

Najwyższe temperatury (do 12 stopni Celsjusza): Dolny Śląsk i południe kraju (np. Wrocław).

Uwaga na porywisty wiatr. Ochrona przed wychłodzeniem

Kluczowym elementem wtorkowej aury będzie porywisty wiatr, wiejący z zachodu i południowego zachodu. Na nizinach porywy mogą osiągać 50-60 km/h, co znacząco obniży odczuwalną temperaturę. W Tatrach wiatr osiągnie nawet 65 km/h. Oznacza to, że ciepła odzież chroniąca przed wiatrem jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

Jak się ubrać? Praktyczne porady dla ucznia

Biorąc pod uwagę silny wiatr i deszcz, zalecamy uczniom ubiór "na cebulkę". Postaw na te elementy:

Kurtka wodoodporna i wiatroszczelna: Koniecznie z kapturem, aby ochronić głowę i plecak przed deszczem.

Ciepłe warstwy: Pod kurtką powinna znaleźć się bluza lub polar – warstwa ta zatrzyma ciepło ciała.

Akcesoria chroniące przed wiatrem: Czapka i szalik (lub komin) to must-have. Wiatr jest głównym czynnikiem ryzyka przeziębień.

Obuwie odporne na wilgoć: Buty muszą być nieprzemakalne. Mokre stopy to gwarancja szybkiego przeziębienia.

Parasol: Niezbędny dodatek do plecaka na cały dzień.

Dzięki tym wskazówkom, uczniowie mogą komfortowo spędzić wtorek, nie martwiąc się o deszcz i wiatr.