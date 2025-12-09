Prognoza pogody na wtorek. Zachmurzenie, deszcz i porywisty wiatr

Wtorek, 9 grudnia, w Polsce upłynie pod znakiem dominacji chmur oraz okresowo występujących opadów deszczu. Największych opadów należy spodziewać się na północnym wschodzie oraz w centralnej części kraju, gdzie deszcz będzie miał natężenie od słabego do umiarkowanego. Suma opadów w tych regionach może osiągnąć od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy. Tymczasem na południu kraju zachmurzenie będzie okresowo się przerzedzać, dając szansę na przejaśnienia, jednak i tam lokalnie, zwłaszcza na południowym wschodzie, możliwe są przelotne opady.

Pogoda na wtorek. Temperatura i wiatr

W ciągu dnia temperatury będą zróżnicowane. Najchłodniej będzie na Podlasiu, Podhalu oraz miejscami na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą około 7 stopni Celsjusza. W centrum kraju można spodziewać się temperatury wynoszącej około 10 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i na południu, gdzie temperatura osiągnie 12 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich, będzie umiarkowany i dość porywisty. Na nizinach jego porywy mogą dochodzić do 50-60 km/h, a w rejonach podgórskich Karpat do 55 km/h. W wyższych partiach Tatr porywy wiatru będą silniejsze, osiągając prędkość do 65 km/h.

Prognoza na noc

W nocy zachmurzenie nadal będzie duże, choć na południowym zachodzie przewidywane są większe przejaśnienia. Opady deszczu utrzymają się miejscami, głównie na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na południu i północnym wschodzie, przez około 7 stopni Celsjusza w centrum, do 9 stopni Celsjusza na zachodzie. W kotlinach górskich należy spodziewać się spadku temperatury do 2-4 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie, stając się słabym i umiarkowanym. Jedynie lokalnie - w Beskidzie Żywieckim i wysoko w Tatrach - może okresami silniej powiewać, osiągając w porywach do około 60 km/h.

Przewidywane temperatury maksymalne dla wybranych miast na wtorek

Oto maksymalne temperatury prognozowane na wtorek dla wybranych miast: Wrocław (13 stopni Celsjusza), Opole (12 stopni Celsjusza), Bydgoszcz (10 stopni Celsjusza), Toruń (11 stopni Celsjusza), Warszawa (10 stopni Celsjusza), Łódź (10 stopni Celsjusza), Katowice (11 stopni Celsjusza), Kraków (11 stopni Celsjusza), Lublin (9 stopni Celsjusza), Rzeszów (9 stopni Celsjusza), Białystok (9 stopni Celsjusza), Olsztyn (9 stopni Celsjusza), Suwałki (8 stopni Celsjusza), Gdańsk (11 stopni Celsjusza), Koszalin (11 stopni Celsjusza), Szczecin (11 stopni Celsjusza), Gorzów Wielkopolski (11 stopni Celsjusza), Poznań (11 stopni Celsjusza), Zielona Góra (11 stopni Celsjusza) oraz Kielce (10 stopni Celsjusza).