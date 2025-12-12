Pogoda w Warszawie - prognoza aktualna na dziś 12 grudnia 2025 [piątek]

Piątek zapowiada się spokojnie i dość pogodnie, jak na połowę grudnia. W ciągu dnia temperatura wyniesie około 8°C, a odczuwalna 4°C. Nie przewiduje się opadów, więc będzie to suchy dzień. Niebo pozostanie prawie bezchmurne, zachmurzenie umiarkowane 50–60% przez większą część dnia. Wiatr będzie słaby, 45 km/h w porywach, dlatego chłód nie będzie wyjątkowo dokuczliwy. Wilgotność około 76%, a biomet korzystny, więc większość osób powinna czuć się dobrze.

Reklama

W nocy temperatura spadnie do około 5°C, a wiatr osłabnie do 10 km/h. Ciśnienie wysokie, w okolicach 1026 hPa, co sprzyja stabilnej pogodzie.

Pogoda w Warszawie - prognoza aktualna na jutro13 grudnia 2025 [sobota]

Temperatura zatrzyma się na poziomie 7°C, choć odczuwalnie będzie chłodniej - 4°C . W nocy termometry pokażą 5°C, więc będzie to raczej zimny wieczór, gdyż wilgotność 80% i wiatr zrobią swoje.

Wiatr 14 km/h, porywy do 25 km/h Do tego wysoka wilgotność aż 90-100% zachmurzenia. Ciśnienie wyniesie 1026 hPa, a biomet pozostanie niekorzystny, co może odbijać się na samopoczuciu.

To będzie typowo grudniowy, szary dzień z brakiem słońca, idealny żeby zostać w domu, jeśli tylko masz taką możliwość.

Co dalej z pogodą w grudniu w Warszawie? Wstępny rzut oka na resztę tygodnia

Choć prognozy długoterminowe często się zmieniają, obecne modele wskazują na utrzymanie łagodnej, wilgotnej aury w Warszawie. W kolejnych dniach możliwe są