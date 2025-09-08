Jak podaje IMGW, ten tydzień września zapowiada się deszczowo, a w wielu regionach wystąpią burze. Wciąż będzie ciepło, szczególnie na wschodzie i południu, gdzie temperatura w poniedziałek, środę i czwartek ma przekraczać 25°C. Koniec tygodnia przyniesie ochłodzenie, a na zachodzie kraju słupki rtęci spadną poniżej 20°C. Noce w obszarach podgórskich będą bardzo chłodne, a temperatura może spaść poniżej 10°C.

Poniedziałek

Rano i w nocy pojawią się mgły, ograniczające widoczność do 200 m, a w kotlinach górskich nawet poniżej 100 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 22°C na zachodzie do 27°C na wschodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które dziś pojawią się nad większością kraju. Synoptycy alarmują, że najgroźniejsze zjawiska wystąpią na południu, zwłaszcza na Śląsku, w Małopolsce i w Bieszczadach. To właśnie tam pojawią się silne opady deszczu, a także burze, które miejscami mogą być bardzo gwałtowne. IMGW przewiduje, że burze i opady deszczu pojawią się niemal na całym obszarze kraju, z wyjątkiem pasa od Pomorza, Warmii i Mazur aż po Mazowsze i Lubelszczyznę. Nawałnice powstaną głównie w postaci pojedynczych komórek burzowych, które po południu mogą łączyć się w większe, bardziej zorganizowane układy. Ich głównym zagrożeniem będą obfite opady deszczu, ponieważ burze będą przemieszczać się bardzo wolno. Może to prowadzić do lokalnych podtopień, zwłaszcza w miastach. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla następujących regionów:

Małopolskie

Śląskie

Opolskie

Dolnośląskie (wschodnie powiaty)

(wschodnie powiaty) Wielkopolskie, łódzkie i podkarpackie (południowe części województw)

łódzkie i podkarpackie (południowe części województw) Świętokrzyskie (z wyjątkiem wschodniej oraz północnej części)

Wtorek

Kolejny dzień upłynie pod znakiem zachmurzenia. Jak podaje IMGW, na południu i wschodzie mogą pojawić się burze, a nawet grad. Prognozowana suma opadów to 25 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 21°C do 24°C.

Środa

W tym dniu będzie pochmurno, z przejaśnieniami na północy. Burze mogą wystąpić na północnym wschodzie. Opady deszczu prognozowane są głównie na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich. W nocy z środy na czwartek nad zachodnią Polskę nasunie się strefa opadów o umiarkowanym i silnym natężeniu. Temperatura wyniesie od 21°C do 25°C.

Czwartek

Strefa deszczu będzie stopniowo przemieszczać się od zachodu na wschód, a opady będą miały charakter umiarkowany lub silny. Na południu miejscami wystąpią burze. Na północy i wschodzie kraju wiatr będzie silny, w porywach do 65 km/h. Temperatury od 17°C na północnym zachodzie do nawet 27°C na krańcach wschodnich.

Piątek, sobota i niedziela

Koniec tygodnia nie przyniesie poprawy. W piątek w centrum i na wschodzie utrzymają się opady deszczu i burze na południu, a wiatr będzie porywisty. W sobotę będzie pochmurno i deszczowo, a burze pojawią się na południu kraju. Ochłodzenie dotrze do północno-zachodniej połowy kraju, gdzie temperatura wyniesie od 17°C do 21°C. W niedzielę czeka nas duże zachmurzenie, z silnymi opadami na północy i burzami na południu. Maksymalne temperatury w całym kraju spadną do 15°C – 20°C.