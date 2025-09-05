Ostrzeżenia I stopnia przed burzami będą obowiązywały w zachodniej części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego i śląskiego, a także na wschodzie woj. wielkopolskiego oraz północy podkarpackiego. Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm z lokalnym gradem i silne porywy wiatru do 80 km/h. Ostrzeżenia te będą obowiązywały od godz. 14.00 do godz. 21.00.

IMGW bije na alarm. Gwałtowne burze, grad i wiatr do 85 km/h. Gdzie będzie najgorzej?

Natomiast, ostrzeżenia II stopnia przed burzami będą obowiązywały w woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim, świętokrzyskim, na wschodzie woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego oraz w zachodniej części Podkarpacia. Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm z lokalnym gradem i silne porywy wiatru do 85 km/h. Zaczną one obowiązywać najwcześniej o godz. 15.00 i skończą się najpóźniej o północy.

Instytut wydał również ostrzeżenia I stopnia przed upałem dla woj. małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego, które będą obowiązywały od godz. 11.00 do godz. 18.00. Przewiduje się, że na tych terenach, temperatura w dzień może wynieść od 29 st. C do 31 st. C.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.