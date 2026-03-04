Pilny komunikat RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"

Dzisiaj, 4 marca 2026, do tysięcy osób w województwie łódzkim trafiły SMS-y z ostrzeżeniem, którego nie wolno lekceważyć. Służby postawione w stan gotowości alarmują o krytycznym stanie jakości powietrza. Choć słońce może kusić do spacerów, specjaliści są jednoznaczni: zostań w środku.

Gdzie sytuacja jest najgorsza? (Lista powiatów)

Zagrożenie nie dotyczy całego kraju, ale w konkretnych rejonach normy zostały przekroczone w sposób alarmujący. Alert RCB obowiązuje obecnie w:

Powiecie radomszczańskim,

Piotrkowie Trybunalskim.

To właśnie tam stężenie pyłu zawieszonego PM10 osiągnęło poziom, który może być bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia.

Niewidzialny wróg: Czym grozi dzisiejszy smog?

Dlaczego RCB zdecydowało się na tak radykalny krok jak rozsyłanie alertów? Pył PM10 to mikroskopijne cząsteczki, które bez trudu omijają naturalne filtry naszego organizmu.

Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń - brzmi krótka, ale wymowna treść dzisiejszego komunikatu.

Co się stanie, jeśli zignorujesz ostrzeżenie? Nawet krótki trening na "świeżym" powietrzu w Piotrkowie czy Radomsku może skończyć się silnym bólem głowy, pieczeniem w gardle czy problemami z układem krążenia. Dla astmatyków i seniorów dzisiejsza aura jest szczególnie niebezpieczna.

Jak przetrwać dzisiejszy atak smogu? 3 złote zasady

Zanim otworzysz okno lub wyjdziesz po zakupy, pamiętaj o wytycznych, które mogą uratować Twoje samopoczucie: