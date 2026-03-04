Potężny wyż baryczny nad Europą. Co to oznacza dla Polski?

Mapy pogodowe nie pozostawiają złudzeń - nad Europę Środkową nadciąga gigantyczny układ wysokiego ciśnienia. Ten potężny antycyklon zablokuje napływ wilgotnych mas powietrza znad Atlantyku, co dla Polski oznacza jedno: gwałtowny wzrost ciśnienia atmosferycznego. W najbliższych dniach barometry mogą wskazać wartości rzadko spotykane o tej porze roku, co bezpośrednio wpłynie na nasze codzienne funkcjonowanie.

Pogoda na marzec 2026 - słońce i dwucyfrowe temperatury

Największym plusem nadchodzącego układu wysokiego ciśnienia będzie niemal bezchmurne niebo. Polska znajdzie się w zasięgu bardzo czystego powietrza, co przełoży się na rekordową liczbę godzin słonecznych - lokalnie nawet do 10 dziennie. Wraz ze słońcem przyjdzie wyraźne ocieplenie. Termometry w całym kraju zaczną wskazywać wartości dwucyfrowe. Najcieplej będzie w województwach zachodnich i południowych (m.in. dolnośląskie, lubuskie, opolskie), gdzie temperatura może wzrosnąć do 15-17 stopni Celsjusza. To idealny moment na uzupełnienie niedoborów witaminy D, jednak warto pamiętać, że noce wciąż mogą przynosić przygruntowe przymrozki.

Wysokie ciśnienie a samopoczucie. Ostrzeżenie dla meteopatów

Gwałtowny wzrost ciśnienia to wyzwanie dla organizmu. Osoby wrażliwe na zmiany aury (meteopaci) mogą odczuwać szereg dolegliwości związanych z dominacją wyżu:

Silne bóle głowy i migreny,

Problemy z koncentracją i rozdrażnienie,

Skoki ciśnienia tętniczego,

Trudności z zasypianiem mimo zmęczenia.

Lekarze zalecają w tym okresie ograniczenie spożycia kofeiny oraz dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu, aby zminimalizować negatywny wpływ gwałtownych skoków barometrycznych.

Susza rolnicza i brak opadów - ciemna strona antycyklonu

Choć piękna pogoda cieszy spacerowiczów, synoptycy i hydrolodzy biją na alarm. Długotrwała blokada wyżowa oznacza całkowity brak opadów deszczu. Przy rosnących temperaturach proces parowania wody z gleby przyspieszy, co może pogłębić problem suszy wczesnowiosennej. Brak wilgoci w kluczowym momencie wegetacji roślin to realne zagrożenie dla plonów, co w dłuższej perspektywie może odbić się na cenach warzyw i owoców w sklepach.