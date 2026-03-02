Prognoza pogody IMGW na 2 marca. Ostrzeżenia przed mgłą i mrozem w nocy

Zima wciąż zaznacza swoją obecność, co wyraźnie pokazują najnowsze analizy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące przełomu pierwszych dni marca. Noc z niedzieli na poniedziałek upłynęła pod znakiem trudnych warunków atmosferycznych, szczególnie w południowej oraz miejscami północno-wschodniej części kraju, gdzie pojawiły się niewielkie opady deszczu, natomiast w wysokich partiach gór deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Poważnym utrudnieniem dla kierowców stały się gęste mgły, które ograniczały widzialność do nawe 300 metrów. Z tego powodu wydano alerty pierwszego stopnia dla szerokiego pasa województw, obejmującego podlaskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie. Termometry w nocy wskazały zróżnicowane wartości: od -3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 0 stopni w regionach centralnych, aż po 3 stopnie powyżej zera na południu Polski.

Reklama

Temperatura i opady 2 marca. Gdzie będzie najcieplej, a gdzie najchłodniej?

Poniedziałkowa aura charakteryzować się będzie dużą zmiennością i znacznym zachmurzeniem, które okresami wystąpi głównie na północy oraz krańcach południowych kraju. W ciągu dnia mieszkańcy południowego wschodu, a w godzinach popołudniowych także północnego wschodu, muszą liczyć się z lokalnymi, słabymi opadami deszczu, przy czym w górach nadal przewidywane są opady o charakterze zimowym. Poranne mgły, początkowo mocno ograniczające widoczność, będą stopniowo zanikać wraz z upływem dnia. Pod względem termicznym Polska zostanie wyraźnie podzielona. Najniższe temperatury maksymalne odnotują okolice Białegostoku, gdzie słupki rtęci wskażą od 6 do 8 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie oraz Warszawie, z temperaturą na poziomie około 8-9 stopni. W centralnej części kraju, w miastach takich jak Bydgoszcz, Toruń, Łódź czy Lublin, termometry pokażą od 10 do 11 stopni Celsjusza.

Dynamiczna sytuacja pogodowa. Wiosenne ciepło na zachodzie i wiatr na wschodzie

Najkorzystniejsza aura pod względem temperatury zapanuje w pasie zachodnim i południowo-zachodnim. W Krakowie, Katowicach, Kielcach, Opolu oraz Poznaniu przewiduje się 11 stopni, natomiast we Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim termometry wskażą 12 stopni Celsjusza. Liderem ciepła będzie Zielona Góra z wartością 13 stopni, choć lokalnie na zachodzie kraju temperatura może wzrosnąć nawet do 14 stopni Celsjusza. Należy jednak pamiętać, że na północnym wschodzie odczucie ciepła może być skutecznie obniżane przez umiarkowane i porywiste podmuchy wiatru. Podobne warunki atmosferyczne utrzymają się w Polsce również we wtorek, 3 marca. Synoptycy zapowiadają jednak, że w połowie tygodnia nastąpi delikatne ochłodzenie, dlatego warto na bieżąco śledzić aktualizacje komunikatów pogodowych.