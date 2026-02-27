Prognoza pogody na piątek 27 lutego 2026 roku dla całej Polski

Nadchodzący piątek, 27 lutego, przyniesie w Polsce wyraźne zróżnicowanie warunków atmosferycznych, kształtowane przez napływ cieplejszych mas powietrza. W południowej części kraju mieszkańcy mogą spodziewać się pogodnego nieba i jedynie niewielkiego zachmurzenia, co sprzyjać będzie aktywnościom na zewnątrz. Sytuacja będzie wyglądać nieco inaczej w pasie centralnym oraz na północy, gdzie dominować będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Mimo większej ilości chmur w tych regionach, dzień zapowiada się stabilnie pod względem opadów.

Przewidywane temperatury maksymalne w regionach i miastach

Analizując termometry, zauważymy znaczną rozpiętość temperatur między krańcami Polski. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie oraz w pasie nadmorskim, gdzie w okolicach Suwałk, Olsztyna oraz Helu temperatura maksymalna wyniesie około 5 stopni Celsjusza. Nieco cieplej, bo około 7 stopni, odnotują mieszkańcy Białegostoku i Gdańska. W Polsce centralnej, w tym w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i Kielcach, słupki rtęci wskażą około 11 stopni Celsjusza. Wyraźnie wiosenną aurę odczują mieszkańcy zachodu i południowego zachodu. W Katowicach, Krakowie i Łodzi temperatura wzrośnie do 13 stopni, natomiast w Poznaniu i Szczecinie do 14 stopni Celsjusza. Najwyższe wartości prognozowane są dla Gorzowa Wielkopolskiego i Opola, gdzie będzie 15 stopni, oraz dla Wrocławia i Zielonej Góry, gdzie termometry mogą wskazać nawet 16 stopni Celsjusza.

Warunki wietrzne i sytuacja w górach

Wiatr w ciągu dnia będzie przeważnie słaby, jednak miejscami może przybierać na sile do poziomu umiarkowanego i porywistego. Zjawisko to będzie najbardziej odczuwalne na południowym zachodzie kraju oraz wzdłuż linii wybrzeża, gdzie podmuchy będą pochodzić z kierunków południowego i południowo-zachodniego. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby przebywające w wyższych partiach gór. W Sudetach prognozowane są silniejsze porywy wiatru, które mogą osiągać prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza nocna: mgły, zamglenia i przymrozki

Noc z czwartku na piątek upłynie pod znakiem spokojniejszej, choć miejscami wymagającej aury. Na południu i w centrum Polski zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, co jednak sprzyjać będzie powstawaniu silnych zamgleń oraz gęstych mgieł. Widzialność w niektórych rejonach może zostać ograniczona do około 400 metrów, co jest kluczową informacją dla kierowców. Na północy kraju niebo pozostanie bardziej zasłonięte chmurami. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -2 stopni Celsjusza w rejonach Podkarpacia i Podhala, przez około 3 stopnie w centrum, aż do 5 stopni powyżej zera na zachodzie kraju. Wiatr pozostanie słaby, a jedynie na Dolnym Śląsku może być chwilami porywisty.