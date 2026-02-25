Pogoda na Wielkanoc 2026

Przewidywania meteorologiczne dotyczące okresu świątecznego w 2026 roku wskazują na dominację aury o charakterze wiosennym, choć z wyraźnie zaznaczonymi wahaniami słupków rtęci. Według aktualnych analiz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Polska oraz kraje Europy Środkowej pozostaną w zasięgu łagodnych układów barycznych, jednak tuż przed Wielkanocą należy liczyć się z przejściowym pogorszeniem warunków i wystąpieniem opadów. Statystyki porównawcze sugerują, że marzec może zapisać się jako miesiąc chłodniejszy, ze średnią temperaturą powietrza kształtującą się poniżej normy wypracowanej w latach 1991-2020.

IMGW o wiosennej aurze w Polsce

Specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW obserwują w swoich wyliczeniach stabilizację warunków typowych dla nadchodzącej wiosny. Jak wskazuje Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB, dostępne modele średnio i długoterminowe konsekwentnie potwierdzają napływ cieplejszych mas powietrza, co zwiastuje stopniowy odwrót zjawisk zimowych i przewagę dodatnich temperatur. Choć przełom lutego i marca zapowiada się wyjątkowo łagodnie, to od drugiego marca synoptycy spodziewają się lekkiego ochłodzenia, które może nieznacznie wydłużyć proces przechodzenia termicznej zimy w wiosnę. W marcu oraz na początku kwietnia pogoda powinna jednak odpowiadać standardowym normom dla tej pory roku, z zastrzeżeniem, że tydzień przedświąteczny może przynieść większą zmienność i temperatury oscylujące w granicach od 2 do 11 stopni Celsjusza.

Temperatura poniżej normy a dane wieloletnie

Analiza danych historycznych w zestawieniu z obecnymi prognozami sugeruje, że tegoroczny marzec na przeważającym obszarze kraju może okazać się chłodniejszy niż wynikałoby to ze średniej z ostatnich trzech dekad. Wyjątkiem pozostają województwa południowe, gdzie przewiduje się wartości zbliżone do normy wieloletniej. Eksperci z IMGW podkreślają przy tym, że każda prognoza długoterminowa ma charakter wyłącznie orientacyjny i obarczona jest ryzykiem błędu, a ostateczny kształt pogody w trakcie Wielkanocy 2026 zostanie zdeterminowany przez dynamikę układów barycznych, która wykrystalizuje się dopiero w nadchodzących tygodniach.