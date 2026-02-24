Prognoza pogody na przełomie lutego i marca 2026

Ostatnie dni lutego przyniosą w Polsce wyraźne, choć przejściowe ocieplenie, które stanowi zapowiedź nadchodzącej wiosny. W tym okresie w całym kraju termometry wskażą wartości dodatnie, przy czym na południu Polski temperatura może wzrosnąć nawet do 15 stopni Celsjusza, podczas gdy w pozostałych regionach będzie się wahać w granicach od 0 do 10 stopni Celsjusza. Mimo wysokich temperatur, pogodnym niebem będą cieszyć się głównie mieszkańcy południowej części kraju, gdyż nad resztą terytorium aż do kolejnego tygodnia utrzymają się gęste mgły oraz niskie zachmurzenie. Nagły wzrost temperatury stał się powodem wydania ostrzeżeń przed roztopami dla województw lubelskiego, dolnośląskiego, małopolskiego oraz części śląskiego. Zjawisko to niesie ze sobą ryzyko lokalnych podtopień, wystąpienia gołoledzi, a nawet uszkodzeń elementów infrastruktury.

Nagłe ochłodzenie i powrót mrozów w marcu 2026

Wiosenna aura ustąpi miejsca zimie już w niedzielę 1 marca, kiedy to prognozowane jest gwałtowne ochłodzenie w całym kraju. Już 2 marca wartości na termometrach w większości regionów spadną do około 0 stopni, a w kolejnych dniach na północnym wschodzie Polski zapanuje mróz sięgający 3 stopni Celsjusza poniżej zera. Kulminacja ochłodzenia nastąpi 5 marca, kiedy to ujemne temperatury obejmą niemal całą Polskę, z wyjątkiem fragmentu województwa śląskiego. Następnego dnia mieszkańcy wschodniej części kraju muszą przygotować się na kilkustopniowe mrozy, a poprawa warunków pogodowych i koniec fali zimna spodziewane są dopiero w niedzielę 8 marca.