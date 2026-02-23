Dodatnie temperatury na finiszu lutego

W ostatnich dniach miesiącado Polski napływa łagodniejsze powietrze. Termometry w wielu regionach pokażą wartości dodatnie. W dzień nawet kilka, miejscami kilkanaście stopni powyżej zera. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie lokalnie temperatura może zbliżyć się do około 10–15 stopni.

Noce nadal mogą być chłodne, zwłaszcza na wschodzie i w rejonach podgórskich, ale ogólny trend na koniec lutego jest wyraźny. W najbliższych dniach czeka nas odwilż i więcej plusów niż minusów.

Do kiedy potrwa ocieplenie?

Niestety, wraz z początkiem marca do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze z północy i północnego wschodu. Temperatury w dzień ponownie mogą spaść w okolice kilku stopni, a nocami wrócą przymrozki. W niektórych regionach możliwe są również opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.

Nie będzie to już siarczysty mróz rzędu minus kilkunastu czy kilkudziesięciu stopni, ale wyraźne ochłodzenie względem końcówki lutego.

Wiosna jeszcze się wstrzymuje

Choć końcówka miesiąca przyniesie przyjemniejszą aurę i chwilowe poczucie przedwiośnia, na trwałe ciepło trzeba jeszcze poczekać. Pogoda na przełomie zimy i wiosny będzie dynamiczna. Krótkie epizody ocieplenia będą przeplatać się z nawrotami chłodu.

Właściwie do końca marca możliwe są jeszcze krótkotrwałe ochłodzenia, a miejscami przymrozki, dlatego z wiosennymi pracami w ogrodzie nie warto się śpieszyć. Ogrodnicy powinni wstrzymać się z przycinaniem drzew i krzewów oraz rozgarnianiem kopczyków ocieplających oraz uważnie obserwować prognozy, by nie narazić roślin na uszkodzenia po ewentualnym nawrocie chłodu.