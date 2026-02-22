Odwilż tylko na moment

Z prognoz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz modeli ECMWF wynika, że od niedzieli aż do końca lutego w Polsce dominować będą temperatury dodatnie. Wyjątkiem ma być krótkie ochłodzenie w środę i czwartek 25 i 26 lutego.

2 marca gwałtowne ochłodzenie w całym kraju

Już w poniedziałek 2 marca powiew wiosny zostanie dosłownie odcięty. W najzimniejszym momencie dnia w całej Polsce temperatura nie przekroczy 0°C. W najcieplejszych godzinach zobaczymy zaledwie od 2–3°C do maksymalnie 7°C. To będzie wyraźny sygnał, że ciepły epizod dobiegł końca.

Zimowa fala zacznie się rozlewać

Amerykański model Global Forecast System prognozuje, że już we wtorek 3 marca minimalne temperatury będą bardzo niskie. Na południowym zachodzie maksymalnie 2°C na plusie, natomiast na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach możliwe spadki do -2, a nawet -3°C. Podobna sytuacja utrzyma się także w środę 4 marca.

Punktem zwrotnym ma być czwartek 5 marca. Wtedy nowa fala mrozu obejmie znaczną część kraju.

Od wschodu, przez centrum, aż po Pomorze i Kujawsko-Pomorskie temperatury w najcieplejszym momencie dnia wyniosą od -1 do -3°C. W Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej około -1°C. Jedynie na południe od Katowic możliwe będą wartości nieznacznie powyżej zera.

Biegun chłodu na północnym wschodzie

Piątek 6 marca przyniesie dalsze umocnienie chłodu. Co prawda nie będzie to mróz tak silny jak za wschodnią i północno-wschodnią granicą Polski, gdzie możliwe są nawet -10°C, jednak w naszym kraju zrobi się wyraźnie zimowo.

Prognozowane temperatury maksymalne:

0°C na zachodzie i południowym zachodzie,

na zachodzie i południowym zachodzie, od -6 do -7°C na Suwalszczyźnie,

na Suwalszczyźnie, od -3 do -5°C od Podkarpacia przez Podlasie po Warmię i Mazury,

od Podkarpacia przez Podlasie po Warmię i Mazury, od -2 do -3°C w Małopolsce, na Mazowszu, w Łódzkiem i Świętokrzyskiem.

Ujemne temperatury mają utrzymać się co najmniej do niedzieli 8 marca. W najzimniejszych momentach dnia mróz obejmie cały kraj. Najłagodniej będzie na zachodzie, najchłodniej na północnym wschodzie.