Krótkie ocieplenia już w lutym

Już pod koniec lutego modele pogodowe przewidują pierwsze okresy cieplejszej pogody, kiedy temperatury będą częściej przekraczać 0 °C w ciągu dnia. To oznacza, że śnieg zacznie intensywniej topnieć, a mróz będzie coraz mniej trwały. To jeszcze nie wiosna, ale zdecydowanie pierwszy krok w stronę łagodniejszej aury.

Marzec 2026 - granica zimy i wiosny

Marzec nadal będzie przynosił chłodne dni i lokalne przymrozki, zwłaszcza nocami. Jednak z każdym tygodniem temperatury będą rosły, a śnieg stopniowo będzie znikał z większości regionów. To miesiąc przejściowy, a w tym roku temperatury będą poniżej średnich z ostatnich lat. Mróz będzie się pojawiał, ale coraz rzadziej, a opady będą już coraz częściej deszczowe.

Marzec niestety będzie chłodniejszy niż średnia klimatyczna, szczególnie w Północnej i centralnej Polsce, a to oznacza, że wiosenne ocieplenie będzie opóźnione i stopniowe. Modele długoterminowe prognozują, że odczuwalne ocieplenie może nadejść dopiero w drugiej połowie marca, nawet około 23–29 marca.

Kwiecień 2026 - koniec zimy?

Meteorolodzy z IMGW i analizy długoterminowe wskazują, że ostatnie przymrozki i pozostałości śniegu znikną najpewniej w pierwszej połowie kwietnia. Od tego momentu temperatury w Polsce zaczynają już regularnie przekraczać 5–10 °C, a nocne przymrozki staną się coraz mniej prawdopodobne.

Maj 2026 - już bez śladu zimy

Maj często bywa momentem ostatecznego pożegnania z zimą. To wtedy śnieg praktycznie już nie wraca, temperatury utrzymują się w typowo wiosennych i letnich zakresach, dni stają się zauważalnie cieplejsze, a chłody należą do przeszłości.

Według najnowszych prognoz mróz i opady śniegu powinny definitywnie zniknąć z polskich widoków przed majówką 2026. Ale trzeba jeszcze pamiętać, że od 12 do 15 maja mamy Zimnych Ogrodników i Zimną Zośkę. To właśnie w tym okresie, według wieloletnich obserwacji, mogą wystąpić ostatnie wiosenne przymrozki, często zaskakujące ogrodników i działkowców.

Wiosna późna i chłodna, ale za to lato...

Pomimo chłodnego początku roku i wiosny lato może przyjść nagle, falami ciepła i z rekordami temperatur. Meteorolodzy już publikują długoterminowe prognozy, które wskazują, że lato 2026 może być wyjątkowo ciepłe z temperaturami często powyżej 30°C i możliwymi falami upałów, podobnych do tych z ostatnich lat.