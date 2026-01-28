Zwichnięcia, skręcenia, urazy

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz do dwóch oddziałów ratunkowych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego trafiają osoby z urazami spowodowanymi marznącym deszczem w Szczecinie.

W poniedziałek SOR-y naszych szpitali "Arkońska" i "Zdunowo" udzieliły pomocy około 200 osobom. Większość z nich przyjechała z urazami spowodowanymi upadkiem na chodniku lub schodach - wyjaśniał rzecznik prasowy wojewódzkiego szpitala Tomasz Owsik-Kozłowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Dodał, że po badaniach - m.in. RTG, tomograf - oraz opatrzeniu większość pacjentów była wypisywana do domu, ale kilku przypadkach konieczna była interwencja chirurgiczna.

Najczęstszymi urazami, z którymi przychodzą pacjenci na SOR są:

zwichnięcia,

skręcenia,

stłuczenia,

urazy rąk i nóg oraz głowy i pleców.

"Tryb wzmożonej gotowości"

Rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Magdalena Knop poinformowała, że w placówce przyjęto 167 dorosłych pacjentów, a na dziecięcy - 24. Zespoły medyczne pracowały w trybie wzmożonej gotowości, dyrekcja oddelegowała tam dodatkowego ortopedę, ale i tak w kulminacyjnym momencie 70 pacjentów oczekiwało na udzielenie specjalistycznej pomocy - mówiła.

Personel medyczny SOR-ów w Toruniu też nie miał spokojnego czasu. Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Miejskim w Toruniu Sylwester Kleczka powiedział, że "sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę". Od rana mieliśmy już około 90 poszkodowanych w wyniku upadków na oblodzonej nawierzchni. W większości to urazy kończyn, ale i poważniejsze urazy głowy czy kręgosłupa - wyjaśnił.

"Konieczne są dostawki", apel lekarzy

Konieczne są dostawki, a pacjentów z urazami cały czas przybywa. Mamy wzmocnioną obsadę, ale nie da się tak dużego ruchu obsłużyć natychmiast - tłumaczył lekarz. Lekarze apelują szczególnie do osób starszych, aby, jeżeli nie jest to konieczne, nie wychodziły z domów.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed opadami marznącymi i gęstą mgłą dla większej części terytorium Polski. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed opadami marznącymi obowiązywało w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim i północno-wschodniej części mazowieckiego. Prognozowane są słabe, a przejściowo możliwe umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi wydano dla województw: lubuskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, lubelskiego i wschodniej części wielkopolskiego i mazowieckiego. Miejscami występowała gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m i lokalnie osadzająca szadź.