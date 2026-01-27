Ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami dotyczą woj.:

podlaskiego,

wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego

północno-wschodniej części woj. mazowieckiego.

Alert I stopnia obowiązuje w woj.:

lubelskim

wschodniej części woj. mazowieckiego.

Prognozowane są słabe i przejściowo możliwe umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź.

Alerty RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią. Ostrzeżenia obejmują woj.:

podlaskie ,

, warmińsko-mazurskie (powiaty bartoszycki, braniewski, lidzbarski, Olsztyn, olsztyński, szczycieński, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski)

(powiaty bartoszycki, braniewski, lidzbarski, Olsztyn, olsztyński, szczycieński, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski) mazowieckie (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski i przasnyski).

"Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach" - czytamy w komunikacie RCB.

Gęste mgły i oblodzenia - Ostrzeżenia 1 stopnia

Ostrzeżenia I stopnia przed gęstymi mgłami obowiązują dla woj.:

kujawsko-pomorskiego

części woj. zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego,

małopolskiego

podkarpackiego.

Miejscami wystąpi gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m i lokalnie osadzająca szadź. Mgła może powodować śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Alert przed oblodzeniem I stopnia dotyczy woj.: