Ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami dotyczą woj.:
- podlaskiego,
- wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego
- północno-wschodniej części woj. mazowieckiego.
Alert I stopnia obowiązuje w woj.:
- lubelskim
- wschodniej części woj. mazowieckiego.
Prognozowane są słabe i przejściowo możliwe umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź.
Alerty RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu"
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią. Ostrzeżenia obejmują woj.:
- podlaskie,
- warmińsko-mazurskie (powiaty bartoszycki, braniewski, lidzbarski, Olsztyn, olsztyński, szczycieński, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski)
- mazowieckie (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski i przasnyski).
"Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach" - czytamy w komunikacie RCB.
Gęste mgły i oblodzenia - Ostrzeżenia 1 stopnia
Ostrzeżenia I stopnia przed gęstymi mgłami obowiązują dla woj.:
- kujawsko-pomorskiego
- części woj. zachodniopomorskiego,
- pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- mazowieckiego,
- wielkopolskiego,
- łódzkiego,
- świętokrzyskiego,
- lubelskiego,
- małopolskiego
- podkarpackiego.
Miejscami wystąpi gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m i lokalnie osadzająca szadź. Mgła może powodować śliskość nawierzchni dróg i chodników.
Alert przed oblodzeniem I stopnia dotyczy woj.:
- podkarpackiego,
- części woj. wielkopolskiego,
- lubuskiego
- dolnośląskiego.
