Ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami dotyczą woj.:

  • podlaskiego,
  • wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego
  • północno-wschodniej części woj. mazowieckiego.

Alert I stopnia obowiązuje w woj.:

  • lubelskim
  • wschodniej części woj. mazowieckiego.

Prognozowane są słabe i przejściowo możliwe umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź.

RCB ostrzega: Jeśli możesz, zostań w domu. Wysłano alert
RCB ostrzega: Jeśli możesz, zostań w domu. Wysłano alert

Zobacz również

Alerty RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią. Ostrzeżenia obejmują woj.:

Reklama
  • podlaskie,
  • warmińsko-mazurskie (powiaty bartoszycki, braniewski, lidzbarski, Olsztyn, olsztyński, szczycieński, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski)
  • mazowieckie (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski i przasnyski).

"Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach" - czytamy w komunikacie RCB.

Gęste mgły i oblodzenia - Ostrzeżenia 1 stopnia

Ostrzeżenia I stopnia przed gęstymi mgłami obowiązują dla woj.:

  • kujawsko-pomorskiego
  • części woj. zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • mazowieckiego,
  • wielkopolskiego,
  • łódzkiego,
  • świętokrzyskiego,
  • lubelskiego,
  • małopolskiego
  • podkarpackiego.

Miejscami wystąpi gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m i lokalnie osadzająca szadź. Mgła może powodować śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Alert przed oblodzeniem I stopnia dotyczy woj.:

  • podkarpackiego,
  • części woj. wielkopolskiego,
  • lubuskiego
  • dolnośląskiego.