Aktualnie mróz dominuje w całym kraju

Według zapowiedzi IMGW najbliższe dni przyniosą stabilną, ale bardzo mroźną aurę. Środa (21.01) będzie spokojna, ale nadal bardzo chłodna. Będzie słonecznie i bezchmurnie, mróz nie odpuści. W ciągu dnia temperatury maksymalnie wyniosą około minus 8°C na Suwalszczyźnie, 0°C w centrum kraju oraz do 3°C na południu kraju. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany. Choć w rejonach górskich nadal możliwe są silniejsze porywy do 70 km/h.

Reklama

Kolejna mroźna noc i lokalnie minus 21°C. Najtrudniejsze warunki na Lubelszczyźnie

Zdecydowanie trudniejsze warunki pojawią się nocą ze środy na czwartek. Prognozowane są bardzo silne spadki temperatury, szczególnie na wschodzie i południu kraju. Na Lubelszczyźnie prognozowane jest nawet minus 20°C, a w rejonie gór świętokrzyskich lokalnie minus 21°C. W centrum kraju termometry pokażą około minus 12°C, a na południowym zachodzie około minus 6°C. Zachmurzenie będzie niewielkie, a wiatr przeważnie słaby, choć w rejonach podgórskich miejscami porywisty do 75 km/h.

Alerty IMGW nadal obowiązują

Reklama

IMGW przedłużył ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla wielu regionów, w tym między innymi województw, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. Alerty obowiązują do czwartku 22 stycznia, do godzin porannych.

Dodatkowo utrzymują się ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla części Dolnego Śląska, gdzie porywy mogą osiągać do 75 km/h, szczególnie w rejonach górskich i Kotlinie Kłodzkiej.

Nadchodzi załamanie pogody - od mrozów do opadów śniegu

Choć najbliższe dni upłyną pod znakiem silnego mrozu i spokojnej, bezchmurnej aury, od weekendu prognozowana jest wyraźna zmiana pogody. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków do Polski zacznie napływać wilgotniejsze powietrze związane z niżem, co przyniesie wzrost zachmurzenia oraz opady śniegu, a na południu także opady marznące.

Zmiana cyrkulacji atmosferycznej sprawi, że zima z fazy suchego mrozu przejdzie w bardziej dynamiczny etap, z większym ryzykiem trudnych warunków na drogach. Opady śniegu w połączeniu z utrzymującymi się ujemnymi temperaturami mogą prowadzić do oblodzeń i pogorszenia warunków komunikacyjnych, zwłaszcza w południowej i Wschodniej części kraju.