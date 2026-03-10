Od blisko dwóch tygodni aura w Polsce jest iście wiosenna. Temperatura wskazywała w niektórych regionach ok. 20 stopni. Jednak jak czytamy na portalu twojapogoda.pl, ma to się szybko zmienić.

Amerykanie podali prognozę dla Polski

Jak wskazuje amerykański model pogodowy GFS i dodatkowo europejski ECMWF, pod koniec tego tygodnia czekają nas duże zmiany, które będą związane z przełączeniem się cyrkulacji atmosferycznej nad Europą z południowej na północną. "Nad Polskę zacznie spływać coraz zimniejsze powietrze pochodzenia arktycznego"- wskazano.

Według pesymistycznych prognoz w niedzielę (15.03), na zachodzie, północy i w centrum kraju temperatura sięgnie zaledwie od 1 do 5 stopni. Miejscami w północno-zachodnich regionach może padać deszcz ze śniegiem, śnieg lub krupa śnieżna.

Powrót zimy? Nawet 30 cm śniegu

Zimniej będzie w Sudetach, gdzie mogą wystąpić zawieje śnieżne. W poniedziałek (16.03) przemieszczą się one nad Karpaty. W Tatrach może spaść nawet powyżej 15 centymetrów świeżego śniegu.

Zapowiada się więc chłodny tydzień. Miejscami, może spaść od 1 do 5 centymetrów śniegu. Jednak to ostatnie dni miesiąca będą nam najbardziej doskwierać. Od 20 marca, zimowa aura powróci. Na nizinach może spaść od 1 do 5 centymetrów śniegu, a miejscami nawet do 10 centymetrów. Jednak na terenach górzystych przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 5-15 centymetrów, a w Tatrach nawet o 20-30 centymetrów.