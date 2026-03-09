Wiosenna pogoda w pierwszej połowie marca

Najbliższy tydzień w wielu regionach Polski zapowiada się wyjątkowo ciepło. Temperatury będą nawet o 4-6°C wyższe od średniej z ostatnich 30 lat, co oznacza, że w wielu miejscach poczujemy prawdziwy powiew wiosny. Prognozy zapowiadają również dużo słońca. Polska pozostanie pod wpływem wyżów, które ograniczą opady i przyniosą stabilną pogodę.

W tym tygodniu w ciągu dnia termometry najczęściej pokażą od 12 do 17°C, a w niektórych regionach, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju temperatura może wzrosnąć nawet do około 20°C. Nieco chłodniej będzie nad morzem i miejscami na północnym zachodzie Polski, gdzie maksymalnie można spodziewać się około 10°C.

Deszczu niewiele, ale możliwe lokalne burze

W najbliższych dniach opadów będzie wyraźnie mniej niż zwykle o tej porze roku. W wielu miejscach może zdarzyć się, że przez kilka dni nie spadnie ani kropla deszczu. Nie oznacza to jednak całkowitego braku zjawisk pogodowych. Synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów deszczu, a nawet pierwszych wiosennych burz. Jednak będą te zjawiska lokalne i raczej krótkotrwałe. Chłodne pozostaną natomiast noce, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju mogą pojawić się przymrozki.

Prognozy pokazują początek zmian

Choć początek marca zapowiada się bardzo ciepło w prognozach długoterminowych widać już możliwy zwrot w pogodzie. W drugiej połowie miesiąca mogą zacząć ustępować wyże, a do Polski coraz częściej będą docierać fronty atmosferyczne z zachodu. To oznacza bardziej zmienną aurę. Jeśli ten scenariusz się sprawdzi możliwy jest okres z większym zachmurzeniem, częstymi opadami, wyraźnie niższymi temperaturami. W wielu miejscach temperatury w dzień mogą wtedy spadać do około 10°C lub nawet niżej.

Marzec może być bardzo zmienny

To wszystko oznacza, że pogoda w najbliższych tygodniach może przypominać typowe przedwiośnie, z naprzemiennymi falami ciepła i chłodu. Na razie jednak czeka nas jeszcze kilka dni z temperaturami przypominającymi prawdziwą wiosnę, dlatego warto korzystać.