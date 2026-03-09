Powiew wiosny w powietrzu

Po chłodniejszym początku miesiąca nad Polskę zaczyna płynąć zdecydowanie cieplejsze powietrze. Dla wielu z nas oznacza to nie tylko poprawę nastroju, ale przede wszystkim realną szansę na więcej aktywności na świeżym powietrzu. Słońce, które coraz mocniej grzeje, zaczyna zmieniać krajobraz za naszymi oknami.

Reklama

Co czeka nas w tym tygodniu?

Synoptycy są zgodni: przed nami okres bardzo stabilnej i przyjemnej aury. Najbliższe dni zapowiadają się jako czas dominacji wyżowej pogody, co oznacza:

Dużo słońca: Zachmurzenie będzie minimalne, a w wielu regionach niebo pozostanie bezchmurne przez większość dnia.

Przyjemne temperatury: Słupki rtęci w najcieplejszych momentach dnia będą systematycznie piąć się w górę, lokalnie przekraczając poziom, który do tej pory kojarzyliśmy głównie z końcówką zimy

Brak opadów: Po ostatnich mokrych dniach, teraz czeka nas okres, w którym parasole możemy spokojnie zostawić w domu.

Prognoza pogody na poniedziałek 9 marca 2026

W poniedziałek, 9 marca 2026 roku, czeka nas w całej Polsce bardzo przyjemna, niemal wiosenna aura. Nad krajem zapanuje stabilny układ wysokiego ciśnienia, który zapewni mnóstwo słońca i praktycznie wykluczy jakiekolwiek opady deszczu czy śniegu. Dzień zapowiada się wyjątkowo ciepło - termometry w większości regionów wskażą około 15-16 stopni Celsjusza, przy czym najprzyjemniej będzie na południu i zachodzie kraju. Słaby, południowo-wschodni wiatr sprawi, że odczuwalna temperatura będzie bardzo komfortowa, a niska wilgotność powietrza zagwarantuje świetną widzialność. Należy jednak pamiętać, że po zachodzie słońca temperatura szybko spadnie, a nocą mogą pojawić się przygruntowe przymrozki, zwłaszcza we wschodniej części Polski.