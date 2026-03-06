Kiedy nadejdzie załamanie pogody?

Po chwilowym ociepleniu musimy przygotować się na gwałtowną zmianę aury, która przypomni nam o trwającej jeszcze zimie. Według najnowszych prognoz największe ryzyko powrotu mroźnej i śnieżnej aury przypada na początek przyszłego tygodnia, między 9 a 11 marca. To właśnie w tych dniach arktyczne masy powietrza zdominują krajobraz nad Polską, przynosząc gwałtowny spadek wartości na termometrach.

Co nas czeka? Śnieżyce i mróz w nocy

Nadchodzące załamanie pogody przyniesie ze sobą zjawiska, o których zdążyliśmy już zapomnieć w ostatnich słonecznych dniach. Przede wszystkim czekają nas dotkliwe spadki temperatur - w nocy termometry w wielu regionach kraju mogą pokazać wartości poniżej -5 stopni Celsjusza, a przy gruncie spadki te będą jeszcze większe. Oprócz mrozu wystąpią także opady; lokalnie możliwe są intensywne opady śniegu, które w połączeniu z ujemną temperaturą mogą znacząco utrudnić warunki na drogach i spowodować powstanie śliskiej nawierzchni.

Jak przygotować się na powrót zimy?

Nagłe ochłodzenie wymaga od nas szybkiej reakcji, aby uniknąć problemów komunikacyjnych i strat w ogrodach. Jeśli jesteś kierowcą i planowałeś już wymianę opon na letnie - wstrzymaj się jeszcze kilka dni, gdyż zimowe ogumienie będzie niezbędne do bezpiecznego poruszania się po zaśnieżonych trasach. Właściciele posesji i pasjonaci ogrodnictwa powinni natomiast zwrócić uwagę na rośliny, które zdążyły już wypuścić pąki. Takie okazy mogą wymagać dodatkowej ochrony przed przymrozkami, np. okrycia agrowłókniną, aby mróz nie zniszczył efektów ich wczesnej wegetacji.