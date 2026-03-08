Zwodnicza niedziela - czego się spodziewać 8 marca?

Choć wciąż mamy do czynienia z bardzo wysokimi temperaturami jak na tę porę roku, aura w niedzielę okaże się dość "zwodnicza". Zamiast błękitnego nieba i pełnego słońca, na którym wielu z nas liczyło przy planowaniu weekendu, musimy przygotować się na wyraźny wzrost zachmurzenia. Dobra wiadomość jest taka, że to zachmurzenie nie przyniesie ze sobą deszczu. Opady w niedzielę nie są przewidywane, więc parasol spokojnie możesz zostawić w domu. Mimo większej ilości chmur, termometry wciąż będą wskazywać bardzo przyjemne wartości.

Reklama

Pogoda w podziale na regiony

Warunki będą się różnić w zależności od tego, gdzie planujesz spędzić niedzielny dzień:

Polska Zachodnia: To tutaj chmur będzie najwięcej. Mimo to, temperatura okaże się najbardziej kusząca, sięgając nawet 16-17 stopni Celsjusza . Jeśli planujesz rower, będzie bardzo ciepło, choć bez pełnej ekspozycji na słońce.

. Jeśli planujesz rower, będzie bardzo ciepło, choć bez pełnej ekspozycji na słońce. Polska Centralna: Tutaj zachmurzenie będzie umiarkowane. Słońce będzie się przedzierać przez chmury, a temperatura wyniesie około 13-14 stopni Celsjusza . To idealny balans dla osób, które nie lubią zbyt ostrego słońca.

. To idealny balans dla osób, które nie lubią zbyt ostrego słońca. Polska Północna: Tutaj należy spodziewać się przewagi chmur, a temperatura będzie nieco niższa, oscylując wokół 11-12 stopni Celsjusza.

Góry i Podhale: Warto zachować szczególną czujność. Poza zwiększonym zachmurzeniem, spodziewane jest nasilenie wiatru, co przy wpływie halnego może obniżać komfort przebywania na otwartej przestrzeni.

Czy taka prognoza pogody zmienia Twoje plany na niedzielę?

Większość niedzielnych planów nie wymaga rezygnacji. Brak słońca przy tak wysokiej temperaturze to wciąż świetne warunki na długi spacer czy kawę w ogródku. Jeśli jednak Twoim priorytetem była fotografia plenerowa lub intensywne opalanie, warto wziąć pod uwagę, że "okien pogodowych" ze słońcem będzie znacznie mniej niż w minione dni. Jeśli wybierasz się w wyższe partie gór, pamiętaj, aby przed wyjściem na szlak rzucić okiem na najnowsze komunikaty służb ratunkowych. Wiatr w górach bywa kapryśny i może być znacznie silniejszy niż w dolinach.