Strefa opadów nadciąga do Polski z zachodu
Początek marca przyniósł wyraźne ocieplenie i prawie wiosenną aurę. Według prognoz taka pogoda utrzyma się jednak tylko do czwartku. W drugiej części tygodnia sytuacja w atmosferze zacznie się zmieniać.
Meteorolodzy przygotowali czterodniową animację opadów opartą na modelu numerycznym COSMO 7.0. To jeden z systemów wykorzystywanych w Europie do szczegółowego prognozowania pogody. Z obliczeń wynika, że od zachodu zacznie przesuwać się nad Polskę szeroka strefa opadów.
Pierwsze sygnały zmiany pogody mogą pojawić się już w środę (11.03) około południa. Przelotny deszcz możliwy jest wtedy przede wszystkim na północnym zachodzie kraju. Lokalnie opady mogą pojawić się również na Pomorzu oraz w województwie warmińsko-mazurskim. Będzie to jednak dopiero początek nadchodzącej zmiany.
Najmocniej może padać w nocy i w czwartek
Prognozy wskazują, że bardziej zwarta strefa opadów zacznie wchodzić nad zachodnią Polskę w nocy ze środy na czwartek (11-12 marca). Około godziny pierwszej w nocy deszcz przesunie się znad Niemiec i zacznie obejmować kolejne regiony kraju. Do rana intensywniejsze opady mogą wystąpić m.in. na:
- Ziemi Lubuskiej
- północy Wielkopolski
- Pomorzu Zachodnim
- Pomorzu
Kolejna fala deszczu możliwa jest w czwartek przed południem. Około godziny 10 model COSMO 7.0 wskazuje na większą aktywność opadów przede wszystkim na Dolnym Śląsku. Deszcz może pojawić się również na Opolszczyźnie oraz miejscami w południowej części kraju.
Lokalnie możliwe intensywne opady
Z wyliczeń modeli wynika, że miejscami w krótkim czasie może spaść nawet około 4 mm deszczu w ciągu godziny. Przy bardziej rozbudowanych komórkach opadowych może to oznaczać już deszcz o charakterze nawalnym.
Choć nie będzie to długotrwała ulewa w całym kraju, w niektórych miejscach opady mogą być chwilowo bardzo intensywne i wyraźnie odczuwalne.
W tym tygodniu sumy opadów wyniosą niemal w całym kraju od 1 do 10 l/m2, a miejscami na północy oraz w górach do 15-20 litrów. Tylko na południowym wschodzie opady będą tylko symboliczne, albo w ogóle tam nie dotrą.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję