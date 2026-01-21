Śnieg przykryje południe kraju

Na początku przyszłego miesiąca południowa część Polski może znaleźć się pod wpływem intensywnych, gwałtownych śnieżyc. Z wyliczeń europejskiego modelu ECMWF wynika, że silne opady śniegu rozpoczną się wraz z nadejściem głębokiego niżu, a ich kulminacja prognozowana jest na niedzielę 1 lutego, głównie w godzinach wieczornych.

Już pod koniec tygodnia Polska zacznie dostawać się pod silny wpływ niżu, który przyniesie intensywne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i utrzymujące się dwucyfrowe mrozy. Najsilniejsze uderzenie zimy prognozowane jest na południowym zachodzie oraz południu kraju.

Kulminacja śnieżycy - 1 lutego nawet 1,5 cm śniegu na godzinę

Modele pogodowe wskazują na gwałtowny śnieżny front, który może objąć całą południową oraz część wschodniej Polski. Opady śniegu prognozowane są między innymi w takich miastach jak: Katowice, Kraków, Tarnów i Rzeszów. Najintensywniejsze opady mogą jednak wystąpić w rejonach Radomia, Lublina oraz Białegostoku, gdzie miejscami może przybywać nawet 1,5 cm śniegu na godzinę. To wartości, które w krótkim czasie mogą doprowadzić do znacznego pogorszenia warunków drogowych i komunikacyjnych.

IMGW ostrzega nocami, mróz poniżej -15°C

Oprócz intensywnych i gwałtownych śnieżyc, początek stycznia będzie też mroźny. Niskie temperatury będą utrzymywały się szczególnie we wschodniej części kraju. Nocami spadki mogą wynieść nawet poniżej -15°C.