Alert RCB. Gdzie obowiązuję?

"Dziś (26.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach" - czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB. Zagrożony jeden powiat. "Zachowaj ostrożność"

Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie:

  • woj. zachodniopomorskiego
  • woj. lubuskiego - powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński oraz świebodziński.

Do kiedy obowiązuje alert?

Ostrzeżenie przed wystąpieniem gołoledzi obowiązują do godz. 15:00 dnia 26.01.2026. "Prognozuje się słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź" - informuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.

Ostrzeżenia IMGW

W 13 województwach obowiązują od rana ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź.

Ostrzeżeniami II stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwa:

  • zachodniopomorskie,
  • pomorskie,
  • warmińsko-mazurskie,
  • podlaskie,
  • kujawsko-pomorskie,
  • wielkopolskie
  • lubuskie.

Natomiast w:

  • woj, mazowieckim,
  • podkarpackim,
  • lubelskim,
  • łódzkim
  • częściowo w świętokrzyskim
  • podkarpackim

obowiązują alerty I stopnia przed opadami marznącymi.