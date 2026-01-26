Alert RCB. Gdzie obowiązuję?

"Dziś (26.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach" - czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Reklama

Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie:

woj. zachodniopomorskiego

woj. lubuskiego - powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński oraz świebodziński.

Do kiedy obowiązuje alert?

Ostrzeżenie przed wystąpieniem gołoledzi obowiązują do godz. 15:00 dnia 26.01.2026. "Prognozuje się słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź" - informuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.

Ostrzeżenia IMGW

W 13 województwach obowiązują od rana ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź.

Ostrzeżeniami II stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwa:

zachodniopomorskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

kujawsko-pomorskie,

wielkopolskie

lubuskie.

Natomiast w:

woj, mazowieckim,

podkarpackim,

lubelskim,

łódzkim

częściowo w świętokrzyskim

podkarpackim

obowiązują alerty I stopnia przed opadami marznącymi.