Alert RCB. Gdzie obowiązuję?
"Dziś (26.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach" - czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie:
- woj. zachodniopomorskiego
- woj. lubuskiego - powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński oraz świebodziński.
Do kiedy obowiązuje alert?
Ostrzeżenie przed wystąpieniem gołoledzi obowiązują do godz. 15:00 dnia 26.01.2026. "Prognozuje się słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź" - informuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.
Ostrzeżenia IMGW
W 13 województwach obowiązują od rana ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź.
Ostrzeżeniami II stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwa:
- zachodniopomorskie,
- pomorskie,
- warmińsko-mazurskie,
- podlaskie,
- kujawsko-pomorskie,
- wielkopolskie
- lubuskie.
Natomiast w:
- woj, mazowieckim,
- podkarpackim,
- lubelskim,
- łódzkim
- częściowo w świętokrzyskim
- podkarpackim
obowiązują alerty I stopnia przed opadami marznącymi.
