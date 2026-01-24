Prognozowane spadki temperatury wyniosą od -13 st. C do -16 st. C. Alerty będą obowiązywały do niedzieli 25 stycznia do godz. 8. Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują:
- we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego
- i północnej części podlaskiego.
Ostrzeżenia stopnia przed marzącymi opadami
W mocy pozostają ostrzeżenia I stopnia przed marzącymi opadami w:
- części województwa wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- opolskiego,
- mazowieckiego,
- lubelskiego
- na całym obszarze lubuskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.
Alerty II stopnia zostały wydane dla: części opolskiego, łódzkiego i lubelskiego. W tych rejonach wystąpią słabe opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź:
- województwa śląskiego
- małopolskiego,
- świętokrzyskiego
- podkarpackiego.
Alert RCB przed marznącym deszczem i gołoledzią
Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w sobotę alert przed marznącym deszczem i gołoledzią. Ostrzeżenie zostało wysłane do odbiorców na terenie województw:
- opolskiego,
- śląskiego,
- małopolskiego,
- podkarpackiego,
- świętokrzyskiego,
- lubelskiego (powiaty: biłgorajski, janowski i kraśnicki)
- i łódzkiego (powiat radomszczański).
RCB apeluje o pozostanie w domach, ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach. Alert obowiązywać będzie w nocy z soboty na niedzielę (24/25 stycznia). Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję