Prognozowane spadki temperatury wyniosą od -13 st. C do -16 st. C. Alerty będą obowiązywały do niedzieli 25 stycznia do godz. 8. Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują:

  • we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego
  • i północnej części podlaskiego.

Ostrzeżenia stopnia przed marzącymi opadami

W mocy pozostają ostrzeżenia I stopnia przed marzącymi opadami w:

Reklama
  • części województwa wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • opolskiego,
  • mazowieckiego,
  • lubelskiego
  • na całym obszarze lubuskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.

Alerty II stopnia zostały wydane dla: części opolskiego, łódzkiego i lubelskiego. W tych rejonach wystąpią słabe opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź:

  • województwa śląskiego
  • małopolskiego,
  • świętokrzyskiego
  • podkarpackiego.

Alert RCB przed marznącym deszczem i gołoledzią

Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w sobotę alert przed marznącym deszczem i gołoledzią. Ostrzeżenie zostało wysłane do odbiorców na terenie województw:

  • opolskiego,
  • śląskiego,
  • małopolskiego,
  • podkarpackiego,
  • świętokrzyskiego,
  • lubelskiego (powiaty: biłgorajski, janowski i kraśnicki)
  • i łódzkiego (powiat radomszczański).

RCB apeluje o pozostanie w domach, ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach. Alert obowiązywać będzie w nocy z soboty na niedzielę (24/25 stycznia). Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.