Prognozowane spadki temperatury wyniosą od -13 st. C do -16 st. C. Alerty będą obowiązywały do niedzieli 25 stycznia do godz. 8. Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują:

we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego

i północnej części podlaskiego.

Ostrzeżenia stopnia przed marzącymi opadami

W mocy pozostają ostrzeżenia I stopnia przed marzącymi opadami w:

części województwa wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

opolskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego

na całym obszarze lubuskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.

Alerty II stopnia zostały wydane dla: części opolskiego, łódzkiego i lubelskiego. W tych rejonach wystąpią słabe opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź:

województwa śląskiego

małopolskiego,

świętokrzyskiego

podkarpackiego.

Alert RCB przed marznącym deszczem i gołoledzią

Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w sobotę alert przed marznącym deszczem i gołoledzią. Ostrzeżenie zostało wysłane do odbiorców na terenie województw:

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego (powiaty: biłgorajski, janowski i kraśnicki)

i łódzkiego (powiat radomszczański).

RCB apeluje o pozostanie w domach, ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach. Alert obowiązywać będzie w nocy z soboty na niedzielę (24/25 stycznia). Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.